Israel greift vor erhoffter Waffenruhe Ziele im Libanon an

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat vor einer möglichen Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz Ziele in dem nördlichen Nachbarland angegriffen. Nach Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung griff die Armee erneut in Burdsch al-Baradschinah an, einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. Einwohner der Stadt berichteten von schweren Explosionen.

Die israelische Armee teilte außerdem mit, bei einem Luftangriff in der Nähe der libanesischen Küstenstadt Tyrus sei ein Kommandeur der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah gezielt getötet worden. Der Mann sei an der Planung von Angriffen auf israelische Ziele beteiligt gewesen. Seine Tötung verringere die Fähigkeit der Hisbollah, zivile Ziele im Norden Israels anzugreifen.

Die Angriffe kamen wenige Stunden vor einer Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts. Nach Medienberichten könnte dabei eine 60-tägige Waffenruhe mit der Hisbollah gebilligt werden./wh/DP/jha