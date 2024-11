OTS: AMPECO / AMPECO erhält 26 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierung ...

AMPECO erhält 26 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierung zur Beschleunigung globaler EV-Ladenetzwerke (FOTO) Sofia, Bulgarien (ots) - Die von Revaia angeführte Finanzierungsrunde erhöht das Gesamtkapital auf 42 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen seine Produktinnovation und Marktpräsenz im Bereich des EV-Lademanagements ausbaut. AMPECO (https://www.ampeco.com/de/) , ein führender Anbieter von EV-Lademanagement-Plattformen, hat erfolgreich seine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 26 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von Revaia angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Cavalry Ventures, BMW i Ventures und LAUNCHub Ventures. Diese Investition ermöglicht es AMPECO, die Produktentwicklung zu beschleunigen und seine Präsenz in Schlüsselmärkten auszubauen, um seine Position als globaler Marktführer für Softwarelösungen zur Verwaltung von EV-Ladeinfrastrukturen zu festigen. Die White-Label-Management-Plattform von AMPECO ermöglicht es Betreibern von Ladestationen (CPOs) und Anbietern von E-Mobilitätsdiensten (eMSPs), ihre EV-Ladestationen effizient zu verwalten und zu skalieren. Seit der letzten Finanzierungsrunde konnte das Unternehmen ein signifikantes Wachstum verzeichnen und bedient nun über 160 Kund:innen in 60 Märkten mit mehr als 120.000 an die Plattform angeschlossenen Ladestationen. Diese Marktführerschaft wurde kürzlich von IDC MarketScape (https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49435523&pageType=PRINTFRIENDLY) bestätigt, das AMPECO in seiner Bewertung der globalen EV-Lademanagementlösungen für 2024 als "Leader" einstufte. "Diese Finanzierungsrunde ist ein Beweis für die harte Arbeit unseres Teams und das Vertrauen unserer Kund:innen", sagt Orlin Radev, CEO von AMPECO. "Mit dieser Finanzierung können wir die Innovation im Bereich EV-Lademanagement-Software weiter vorantreiben und unsere Kund:innen dabei unterstützen, robuste Ladenetzwerke aufzubauen und zu skalieren, die den weltweiten Übergang zur Elektromobilität beschleunigen. Das positive Feedback aus dem Markt bestärkt uns in unserer Vision für 2025, während wir uns auf die Einführung neuer Plattformfunktionen vorbereiten, die auf operative Exzellenz und die Skalierbarkeit von Netzwerken ausgerichtet sind." Der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge wächst rasant, und bis 2030 werden voraussichtlich mehr als 30 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft werden. Um dieses Wachstum zu unterstützen, werden weltweit etwa 40 Millionen öffentliche Ladepunkte benötigt, was Investitionen in die Ladeinfrastruktur von schätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar erfordert. AMPECO hat sich als wichtiger Akteur auf diesem expandierenden Markt etabliert und ist mit internationalen Branchenführern Partnerschaften eingegangen. Zu den jüngsten Kund:innen zählen E.ON Drive Infrastructure aus Deutschland, die in elf europäischen Ländern aktiv ist, die führenden französischen Betreiber ChargeGuru x Zeplug und INDIGO Group, das US-amerikanische Unternehmen Free2Move sowie die nordischen Marktführer Wattif und Elaway. Diese Partnerschaften unterstreichen die Fähigkeit der Plattform, die Anforderungen der großen EV-Ladebetreiber weltweit zu erfüllen. "Wir freuen uns, bei der Serie-B-Finanzierung von AMPECO federführend zu sein und mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das die Zukunft der Elektromobilität entscheidend mitgestaltet", sagt Morgan Kessous, Partner bei Revaia. "Bei Revaia unterstützen wir Unternehmen, die eine langfristige und nachhaltige Wirkung für verschiedene Interessengruppen erzielen. AMPECO ist ein hervorragendes Beispiel für diese Vision, da sie eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Entwicklung der EV-Infrastruktur spielen." "AMPECO zeichnet sich durch beispiellose Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern aus und ist damit ein Schlüsselakteur im Bereich des Ladepunktmanagements. In einem Markt, der sowohl Flexibilität als auch Zuverlässigkeit erfordert, bietet die Plattform von AMPECO die kritische Infrastruktur, die Unternehmen benötigen, um ihre EV-Ladenetzwerke effizient und in großem Maßstab zu betreiben. Wir sind stolz darauf, AMPECO dabei zu unterstützen, die Plattform weiter auszubauen und zu verfeinern und so die Infrastruktur bereitzustellen, die für den weltweiten Übergang zur Elektromobilität erforderlich ist." Die Serie-B-Finanzierung wird die ehrgeizige Wachstumsstrategie von AMPECO auf mehreren Ebenen vorantreiben. Das Unternehmen plant, die Produktinnovation zu beschleunigen und seine Plattform zu erweitern, um die weltweit umfassendste Funktionalität für große EV-Ladeanbieter bereitzustellen. Darüber hinaus wird AMPECO seine Präsenz in Schlüsselmärkten wie Westeuropa, Skandinavien, Großbritannien, Nordamerika und Südostasien ausbauen. Um dieses Wachstum zu unterstützen, plant das Unternehmen, die Anzahl seiner Mitarbeiter in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln und in allen Abteilungen hochkarätige Talente einzustellen, um seine Mission voranzutreiben. Während sich der EV-Lademarkt weiterentwickelt, bleibt AMPECO der Entwicklung von Lösungen verpflichtet, die den komplexen Herausforderungen großer EV-Ladeinfrastrukturbetreiber gerecht werden. Der Fokus auf Skalierbarkeit, Integration und Kundenerfolg positioniert das Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen, die vom wachsenden Bedarf an EV-Ladeinfrastruktur profitieren möchten. AMPECO hatte bereits im Jahr 2023 Risikokapital in Höhe von 16 Millionen US-Dollar erhalten. Mit dieser jüngsten Investition beläuft sich die Gesamtfinanzierung seit der Gründung im Jahr 2019 auf 42 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen über AMPECO und seine EV-Lademanagement-Plattform: http://www.ampeco.com . Über AMPECO AMPECO ermöglicht es großen EV-Ladeanbietern, ihr Geschäft unter ihrer eigenen Marke zu starten und auszubauen. Das Unternehmen bietet eine hardwareunabhängige White-Label EV-Lademanagement-Plattform, die alle Geschäftsmodelle im EV-Ladebereich abdeckt. Mit einem umfassenden Funktionsumfang "out of the box" ermöglicht sie eine schnelle Markteinführung und bietet gleichzeitig unvergleichliche Flexibilität und Erweiterbarkeit über APIs, damit Unternehmen ihre Alleinstellungsmerkmale entwickeln können. AMPECO unterstützt mehr als 160 Ladenbetreiber in über 60 Ländern. Das Unternehmen wurde von IDC MarketScape als "Leader" in der globalen Bewertung von EV-Lademanagementlösungen für 2024 anerkannt und von Frost & Sullivan, Financial Times, Forbes, Deloitte und PwC für seine technologische Produktinnovation und strategische Geschäftsentwicklung ausgezeichnet. Über Revaia Revaia ist ein führender Technologieinvestor, der Partnerschaften mit visionären Unternehmern eingeht, die globale Ambitionen und nachhaltige Führungsqualitäten anstreben. Mit Unterstützung bedeutender Institutionen wie dem Europäischen Investitionsfonds begleitet Revaia wachstumsstarke Unternehmen durch ihren gesamten Lebenszyklus von der Serie B bis zum Börsengang oder Exit. Revaia schlägt Brücken zwischen Venture Capital, Private Equity und öffentlichen Märkten und ist ein engagierter Partner für Unternehmer, die die Welt positiv verändern wollen. Mit Büros in Paris, London und Berlin sowie einer Präsenz in Nordamerika bringt das vielfältige Team praktische Expertise und einzigartiges ESG-Know-how in die vielversprechendsten Technologie-Scale-ups ein. http://www.revaia.com Pressekontakt: PIABO PR Orchan Ali-sade mailto:ampeco@piabo.net +49 1607253880 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177505/5917239 OTS: AMPECO