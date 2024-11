TAGESVORSCHAU: Termine am 26. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 26. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 22:30 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Stratec, Analystenkonferenz anlässlich Deutsches Eigenkapitalforum USA: Dell, Q3-Zahlen USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Autodesk, Q3-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/24 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/24 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/24 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 6./7.11.24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) 10:30 DEU: «Industriekonferenz 2024» des Bundeswirtschaftsministeriums und dem Bündnis «Zukunft der Industrie» + 08.30 Pk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Jürgen Kerner, zweiter IG Metall-Vorsitzender (Raum Club 1 & 2) + 10.35 Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025 mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Keynote 14.15 h) zu den nächsten nötigen Schritten der Energiewende, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) + 10.05 Keynote Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender Salzgitter AG + 10.25 Keynote Frank Blome, CEO PowerCo (VW-Batterietochter) + 14.15 Keynote & Talk mit Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident des Landes ITA: Treffen der G7-Außenminister (Schluss), Fiuggi

