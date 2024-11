USA: Drohnen über Stützpunkten in England gesichtet

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien sind mehrere Drohnen über von den USA genutzten Luftstützpunkten aufgetaucht. Seit vergangenem Mittwoch würden in England kleine, unbemannte Fluggeräte in der Nähe der Stützpunkte RAF Lakenheath, RAF Mildenhall, RAF Feltwell und RAF Fairford gesichtet, teilten die US-Luftstreitkräfte in Europa mit.

Britische Soldaten sollen dabei helfen herauszufinden, wer für die Drohnenflüge verantwortlich ist. Etwa 60 Soldaten würden für die Untersuchung eingesetzt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.

Die Anzahl und Größe der Drohnen habe variiert, hieß es in der US-Mitteilung. "Unsere Einheiten überwachen weiterhin den Luftraum." Die Fälle hätten bislang keine Auswirkungen auf Bewohner, Einrichtungen oder Anlagen gehabt. "Die Air Force unternimmt alle angemessenen Maßnahmen, um die erwähnten Einrichtungen und ihre Bewohner zu schützen."/kil/DP/men