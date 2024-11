EQS-Media / 27.11.2024 / 08:30 CET/CEST



Oldenburg, 27. November 2024

Modern, frisch, solide – OLB mit neuem Markenauftritt

Claim „smart beraten“ vereint digitale Bank und Beraterbank

Steigerung der Markenbekanntheit und Neukundengewinnung als klare Zielsetzung

Neues Logo, neuer Claim, neuer Markenauftritt: Die OLB präsentiert sich seit dem heutigen Mittwoch, 27. November 2024, in einem konsequent überarbeiteten Corporate Design. Nach dem bedeutenden Meilenstein der Übernahme der Degussa Bank stellt die OLB mit ihrem neuen Markenauftritt ihre Zukunftsorientierung unter Beweis. Das neu gestaltete Logo betont den erfolgreichen, dynamischen Wachstumskurs der Bank.







Das neue Logo der OLB

Während die drei bekannten Buchstaben und die Grundfarbe Grün bleiben, wird der Auftritt insgesamt deutlich jünger, digitaler und auch selbstbewusster. Mit weichen runden Formen und einem stilisierten Fingerswipe im „O“ des Logos unterstreicht dieses Superzeichen die Ära digitaler Kontakte und Kanäle. „Mit einem leichten Augenzwinkern treten wir als Challenger am deutschen Bankenmarkt auf. Wir können selbstbewusst sein, denn wir verbinden digitales Know-how mit der Expertise, die die OLB seit mehr als 150 Jahren ausmacht: Unsere Kundinnen und Kunden können sich bei der OLB auf ehrliches, skandalfreies und erfolgreiches Bankhandwerk verlassen“, sagt Stefan Barth, CEO der OLB.





CEO Stefan Barth freut sich über den neuen Markenauftritt der OLB. (Foto: OLB)



Im Zuge des Markenrelaunchs hat die OLB in internen Workshops, Marktforschungsstudien und Kundenbefragungen die zentralen Attribute herausgearbeitet, die den Charakter und die Identität der OLB prägen. Dabei hat sich bestätigt, dass die OLB die Kernerwartungen ihrer Kunden unverändert erfüllt: Zuverlässigkeit und eine auf Augenhöhe geführte, qualitativ hochwertige Beratung. Denn trotz der zunehmenden Digitalisierung bleibt der persönliche Kontakt ein wichtiger Bestandteil der Kundenbeziehungen. Ob telefonisch, per Video oder in ihren Filialen, das Banking von Mensch zu Mensch steht bei der OLB im Vordergrund.

Diese Beratungskompetenz wird durch den neuen Markenclaim „smart beraten“ verdeutlicht. Je nach individuellem Bedarf bietet die neu positionierte OLB persönliche Beratung und die Vorzüge einer digitalen Bank. Der Markenauftritt soll sichtbar und erlebbar machen, was die OLB als Finanzpartnerin auszeichnet.

„Wir sind eine breit aufgestellte Universalbank mit bundesweiter Präsenz und mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in unserer Kernregion. Mit unserem offensiven, teilweise auch augenzwinkernd frechen Markenauftritt wollen wir die Menschen erreichen, die unser attraktives Angebot noch nicht kennen. Gleichzeitig bestätigen wir unseren Kundinnen und Kunden, dass sie sich für ihren Wunsch nach vertrauensvoller Beratung auf Augenhöhe in Kombination mit attraktiven Produkten und rund um die Uhr verfügbaren digitalen Services mit der OLB für die richtige Bank entschieden haben“, sagt Stefan Barth.

Die Entwicklung des neuen Markenauftritts erfolgte in Zusammenarbeit mit der renommierten Agentur Strichpunkt aus Stuttgart. Mit der Hamburger Kreativagentur thjnk hat die OLB Positionierung, Claim und eine aufmerksamkeitsstarke Launch-Kampagne zu den Markenwerten und Kernprodukten entwickelt. Die Kampagne wird in den kommenden Wochen und Monaten deutschlandweit zu sehen sein. Markenexperte Uwe Hellmann verantwortet für die OLB federführend den Aufbau der neuen Marke, die Kreation des neuen Corporate Designs und die Entwicklung der Werbekampagne. Uwe Hellmann hat während seiner langjährigen Tätigkeit in Führungspositionen in der Bankenbranche eine Vielzahl an erfolgreichen und mehrfach unter anderem mit dem Effie-Award prämierten Design-Projekten und Werbekampagnen verantwortet.

Auch die werblichen Aktivitäten mit der DFB-Frauen-Nationalmannschaft, deren Partnerin die OLB seit August 2024 ist, werden mit dem neuen Logo nun sichtbar, um die Bekanntheit zu steigern. Das klare Ziel der OLB ist es, zu den aktuell rund eine Million Kundinnen und Kunden in Deutschland perspektivisch noch zahlreiche weitere hinzuzugewinnen.

Über die OLB

Die OLB ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre rund 1 Million Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von mehr als 30 Mrd. Euro.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

