Nach mehr als 800 Jahren: Londons Fleischmarkt vor dem Aus

LONDON (dpa-AFX) - Dass London eine Stadt ist, die sich konstant verändert, zeigt sich an einem ihrer historischen Orte: Der älteste Fleischmarkt der Stadt steht vor dem Aus. Seit mehr als 800 Jahren wurde an dem Ort Handel betrieben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. In den kommenden Jahren soll der Smithfield Market geschlossen werden.

Die Markthalle, die auch Touristen gerne empfohlen wird, liegt in der Nähe der St. Paul's Cathedral und des Finanzviertels. Auch der traditionelle Fischmarkt Billingsgate, der heute im östlichen Stadtteil Canary Wharf liegt, soll schließen.

Ursprünglich war ein Umzug beider Märkte weiter nach Osten geplant. Wegen gestiegener Baukosten und der Inflation seien die Umzugspläne nun aber ad acta gelegt worden, meldete PA. Stattdessen soll den Händlern ein Ausgleich gezahlt werden. Sie sollen aber bis mindestens 2028 bleiben können.

Ein Vertreter der Bezirksverwaltung sprach von "enttäuschenden Nachrichten", man verstehe aber den finanziellen Druck, unter dem Investmentprojekte stünden. Die BBC zitierte einen Händler mit den Worten, bald würden die Leute Zutaten nur noch vakuumverpackt kaufen. Die aktuelle Halle war 1868 eröffnet worden. Das Areal im Stadtteil Farringdon soll umgestaltet werden. Es soll unter anderem ein neues Museum entstehen./bvi/DP/jha