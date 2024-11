Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu G7 als Krisenteam

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu G7 als Krisenteam:

"Ein Beispiel für die nur eingeschränkte Effektivität der G7 als Krisenteam sind die Kriege in der Ukraine und in Nahost. Am Dienstag haben die Außenminister der Gruppe im Beisein des ukrainischen Außenministers über die aktuelle Situation des von Russland überfallenen Landes beraten. Doch jenseits dieser westlichen Staaten hält sich die internationale Solidarität mit der Ukraine in Grenzen. Wenn in den USA Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, dürfte die Situation der Ukraine noch schwieriger werden - befürchtet werden erhebliche Zugeständnisse Trumps an Russland. Der Nahostkonflikt ist ein weiteres Beispiel für das Scheitern der internationalen Gemeinschaft beim Lösen von Konflikten. Nach mehr als einem Jahr Krieg in Gaza gibt es weiterhin keine Aussicht auf eine Waffenruhe, ebenso fehlt von den israelischen Geiseln jede Spur."/yyzz/DP/men