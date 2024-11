Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Rauchverbot der EU

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zu einem Rauchverbot der EU:

"Die EU will ein rigides Rauchverbot vorschreiben. Das befördert nur den Verdruss auf die Ländergemeinschaft. Braucht es trotzdem ein reformiertes Nichtraucherschutzgesetz? Ja, aber keines, das nur dem Selbstzweck dient. Das bisherige Nichtraucherschutzgesetz hat sich alles in allem bewährt. Aber ein totales Rauchverbot in der Öffentlichkeit? Nein. Das wäre zu viel der Staatsmacht. Die Frage ist eher, ab wann Rauchen andere schädigt - oder sie lediglich stört. Ersteres lässt sich nicht immer eindeutig belegen. Und zu Zweiterem: Auch Kindergeschrei und Handylautsprecher stören. Und für alles schaffen wir Verbotsgesetze? Rauchen oder Nichtrauchen ist vielmehr zur Glaubensfrage geworden, genauso wie Fleischverzehr oder nicht, wie Fahrrad- oder Autofahren. Daran tun sich Brüche auf, die das Klima vergiften. Diese sollten wir schließen, anstatt sie weiter aufzureißen. Ein Gesetz mit Vernunft kann dazu seinen Beitrag leisten."/yyzz/DP/men