Von der Leyen fordert mehr Geld für Verteidigung

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen pocht auf höhere Verteidigungsausgaben. "Russland gibt bis zu neun Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus. Europa gibt im Durchschnitt 1,9 Prozent aus. Da stimmt etwas nicht in dieser Gleichung", sagte die Deutsche vor der Abstimmung im Europaparlament über ihr künftiges Kommissionsteam. Europa müsse mehr tun. Von der Leyen forderte gemeinsame europäische Verteidigungsprojekte und kündigte in den nächsten 100 Tagen Vorschläge über die Zukunft der europäischen Verteidigung an. Mit dem Litauer Andrius Kubilius ist erstmals ein Kommissar für Verteidigung nominiert./rew/DP/zb