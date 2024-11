WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. Dezember 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Aroundtown S. A., Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 11:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/24 09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/24 10:30 DEU: Jahres-Pk zum GfK-Konsumklima 12/24 14:30 USA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/24 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Einkaufsmanager Index Chicago 11/24 16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/24 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2023 09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2024, Frankfurt 10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24) 10:00 DEU: Bitkom, Online-PK "Black Friday: Wie digital shoppt Deutschland?" u.a. mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder 10:00 DEU: Turkish-German Energy Forum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen Alparslan Bayraktar + 15.55 Pressestatements von Bundeswirtschaftsminister Habeck und dem türkischen Minister Bayraktar 11:00 DEU: Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm u.a. zu Ergebnissen der Rotkäppchen-Mumm Trendstudie 2024, Eltville DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025, Berlin (bis 27.11.24) DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24) +09.15 h Keynote Lars Bailkoski, Geschäftsführer Stellantis Deutschland +09.25 h Keynote Dr. Holger Engelmann, CEO Webasto DEU: Solar-Fachmesse «Solarsolutions», Düsseldorf FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Siemens Healthineers, Uniail-Rodamco-Westfield, Symrise, Vonovia, ASML (bis 28.11.24), Paris FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. mit Volkswagen, FMC AG, BASF, Traton, Daimler Truck Holding, GSK (bis 28.11.24), Paris ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Adler Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Manz, 9Monatszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen 11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Delivery Hero, letzter Tag der Zeichnungsfrist für den geplanten Börsengang des Tochterunternehmens Talabat DEU: Rational, Capital Markes Day FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 TUR: Handelsbilanz 10/24 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/24 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/24 10:00 ITA: Economic Sentiment 11/24 10:00 POL: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/24 10:30 POL: Verbrauchervertrauen 11/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/24 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Onlinekäufe privater Haushalte in Deutschland, Jahr 2024 DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess Birkenstock gegen Aldi, München DEU: Kongress Deutscher Nachhaltigkeitstag mit 17. Verleihung der Deutschen Nachhaltigkeitspreise an beiden Tagen, Düsseldorf 10:00 DEU: Pharmakonzern Roche legt Grundstein für neues Diagnostik-Produktionszentrum mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Penzberg + 14.15 Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz 11:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V zum Thema «Investitionsschub für Deutschland - alles nur Psychologie?», Berlin 16:00 DEU: Online-Fachgespräch «Klimagerecht verpackt? Sichtweisen von Handelsunternehmen auf Klimaschutz und nachhaltige Verpackungen», Berlin 17:30 DEU: Diskussionsveranstaltung Bundesnotarkammer zu «Wirtschaftswachstum stärken: Wie kann Deutschland schneller Unternehmen gründen?», Berlin BEL: EU-Ministertreffen zum Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Legrand, Nexi (bis 28.11.24), Paris FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. Nokia, Evonik, Kion, Mercedes-Benz Group, Knorr-Bremse, (bis 28.11.24), Paris HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 29. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: MTU, Call zum Ausblick 2025 DEU: Delivery Hero/Talabat, voraussichtlich Veröffentlichung Angebotspreis IPO TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/24 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q3/24 08:00 SWE: BIP Q3/24 08:00 TUR: BIP Q3/24 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q3/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/24 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz10/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/24 09:00 CHE: Seco: BIP Q3/24 09:00 CZS: BIP Q3/24 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/24 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 GRC: Arbeitslosenquote 10/24 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 9/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/24 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/24 DEU: S&P Ratingergebnis Frankreich SONSTIGE TERMINE DEU: Eröffnung der Autosport und Tuningmesse «Essen Motor Show», Essen HINWEIS USA: Nyse - Handel bis 19.00 h USA: Anleihenmarkt - Handel bis 20.00 h --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 10/24 DEU: Berenberg, Berenberg European Conference u.a. mit Adesso, Freenet, Atoss Software, Rheinmetall, United Internet, Dürr u.a. FRA: Schneider Electric, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Investitionen Q3/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (1. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:30 HUN: Handelsbilanz 9/24 (endgültig) 09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/24 10:00 ITA: BIP Q3/24 (endgültig) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 10/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/24 12:00 PRT: Industrieproduktion 10/24 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/24 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/24 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Entwicklungsminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Investor Day 2024 20:00 USA: AT&T, Analyst & Investor Day 22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 HUN: BIP Q3/24 (endgültig) 08:45 FRA: Haushaltssaldo 10/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/24 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Diskussionsveranstaltung GKV-Spitzenverband «Kassen leer, System in Gefahr - Ist das Vertrauen der Versicherten in GKV und SPV gefährdet?», Berlin BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 GBR: Rio Tinto, Investor Seminar 11:30 DNK: Tryg, Capital Markets Day 13:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Foot Locker, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreie 10/24 14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/24 16:00 USA: ISM Services 11/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:00 CHN/DEU: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor ++ 8.00 Uhr Pressekonferenz 11:00 DEU: Jahres-PK Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK mit VDIK-Präsident André Schmidt und designierter Nachfolgerin Imelda Labbé DEU: Bundestag + 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 19:00 DEU: Willy-Brandt-Lecture zu «Welt im Umbruch: Wie kann eine Sozialdemokratische Außenpolitik im 21. Jahrhundert aussehen?» u.a. mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung 10:00 CHE: Julius Bär, Pressegespräch zu Ausblick auf Finanzmärkte 2025 14:00 FRA: Safran, Capital Markets Day 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fuchs, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/24 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/24 14:30 USA: Handelsbilanz 10/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Medienveranstaltung Merck zum Thema «Künstliche Intelligenz bei Merck», Darmstadt 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2024 «Spurwechsel Prävention», Berlin 11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2024», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu «Lebensmittelsicherheit in Deutschland», Berlin 11:30 DEU: BGH verhandelt zu Haftung von Verbraucherschutzministerium für Warnung vor Wurstverzehr, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung 12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/24 08:00 NOR: Industrieproduktion 10/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/24 08:45 FRA: Leistungs- und Handelsbilanz 10/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 11/24 11:00 EUR: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/24 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/24 (endgültig) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/24 11:00 GRC: BIP Q3/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/24 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/24 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Jahrestagung der Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien, u. a. zum Thema Wasserstoff, Leipzig 13:30 DEU: Tagung des PUA «Cum-Ex» mit der Befragung mehrerer Zeugen + 13.30 Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler BEL: Treffen der EU-Telekommunikationsminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 15:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 16:00 CHE: Novartis, Impact & Sustainability investor event 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/24 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/24 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/24 08:30 CHE: BFS: Konjunkturentwicklung Q3/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 11/24 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Veranstaltung zu den neue Perspektiven für IFRS in Deutschland, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Lufthansa, Capital Markets Day Lufthansa Technik 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung 18:30 DEU: Adidas, SdK Investor Aktien Forum 18:30 DEU: Metro AG, Jahreszahlen DEU: Allianz, Capital Markets Day USA: Southwest Airlines, außerordentliche Hauptversammlung USA: Goldman Sachs 2024 U.S. Financial Services Conference TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/24 14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (detailliert) 14:30 USA: Produktivität Q3/24 (detailliert) über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ARE: Dubai International Motor Show, Dubai EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------

