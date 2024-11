Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erholt sich - Ruhiger Handel erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach zwei schwächeren Tagen am Donnerstag wieder den Weg nach oben gefunden. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,59 Prozent auf 19.376,13 Punkte. Damit geht seine Richtungssuche zunächst weiter. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann 0,34 Prozent auf 26.275,05 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,8 Prozent hoch.

"Durch den US-Feiertag werden die Börsenumsätze auch in Deutschland und der gesamten Eurozone unterdurchschnittlich niedrig bleiben", erwartet derweil Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Wegen Thanksgiving wird in New York am Donnerstag gar nicht und am Schnäppchentag Black Friday nicht so lange wie üblich gehandelt. An solchen Tagen besteht für den Dax die Gefahr von Schwankungen. Fehlen im Tagesverlauf dann die Impulse aus New York, könnten diese am Nachmittag von den Verbraucherpreisen aus Deutschland kommen, die wichtig für den Kurs der Europäischen Zentralbank sind.

Auch die uneinheitlichen asiatischen Börsen gaben dem Dax keine Richtung vor. Insbesondere in Hongkong belasteten Berichte, dass die USA noch unter Führung des scheidenden Präsidenten Joe Biden neue Sanktionen erwägen, um Pekings Zugriff auf wichtige Halbleiter einzuschränken. Japanische Aktien legten hingegen aufgrund der Yen-Schwäche zu./gl/jha/