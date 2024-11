APA ots news: Schulden auf einen Klick: FMA-Reihe "Reden wir über Geld" informiert zu Sofortkrediten

Alle Jahre wieder boomen in der Vorweihnachtszeit Konsumkredite. Manche Verbraucher:innen übernehmen sich dabei- auch weil die Kreditvergabe per App spielerisch einfach erscheint. Wien (APA-ots) - Rund um die Weihnachtszeit geben viele Menschen mehr Geld aus, als sie zur Verfügung haben. Viele wollen ihre Liebsten reich beschenken; Adventszeit, Weihnachten und die Jahreswende bieten mannigfache Gelegenheiten für Feiern mit Familie, Freundeskreis und Arbeitskolleg:innen, die ebenfalls ins Geld gehen. Die Teuerung der letzten beiden Jahre tut das ihre dazu. Schuldnerberatungen kennen den Kater, der alle Jahre wieder im Jänner folgt, wenn es den ersten dämmert, dass man sich übernommen hat. Anderen wird es vielleicht erst später klar, wenn eine Nachzahlung für Strom oder Heizkosten ins Haus flattert. Sofortkredite, die in Banking-Apps beworben werden und die man mit einem Klick ohne viel Umstände und ohne Filialbesuc abschließen kann, senken die Schwelle fürs Schuldenmachen und tragen so zu dem Trend bei. Die so beworbenen Kredite gehören dabei mit zu den teuersten Finanzierungen, da sie unbesichert sind und höhere Ausfallsraten und Verlustquoten haben. So hoch wie in den letzten zwei Jahren waren die Effektivzinsen für Konsumkredite seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr. Auch wenn sie im Schnitt wieder unter 10% pro Jahr gefallen sind, standen sie zuletzt immer noch bei fast 9,5% pro Jahr. Und die Neuvergabe solcher Konsumkredite hat zuletzt wieder deutlich angezogen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) klärt in der neuen Ausgabe ihrer Publikation für Verbraucher:innen "Reden wir über Geld" über Sofortkredite und ihre Fallstricke auf. Die Expert:innen der FMA für den kollektiven Verbraucherschutz empfehlen unter anderem, sich die folgenden Fragen zu stellen, bevor man den Kreditantrag abschickt: - Brauche ich den Kredit wirklich? - Kann ich die Raten regelmäßig bezahlen? - Effektiver Jahreszins - was kostet der Kredit wirklich? - Nicht nur die Hausbank bietet Kredite an - schütze ich mich ausreichend vor Betrug? Zwtl.: Weitere Informationen: Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" unter dem Titel "Schulden auf einen Klick" steht auf der Website der FMA unter dem Link: https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/schulden-auf-einen-klick/ zum Download bereit. Alle weiteren Ausgaben finden Sie hier: https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ . Ratschläge bei Überschuldung erteilen die staatlich anerkannten Schuldenberatungen, die sie unter https://schuldenberatung.at/ erreichen. Tipps zum besseren Haushalten ist bei https://www.budgetberatung.at/budgetberatung/ erhältlich. Rückfragehinweis: FMA-Mediensprecher Boris Gröndahl Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at