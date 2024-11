EQS-News: FNG-Siegel: 18 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet

Emittent / Herausgeber: Erste Asset Management GmbH / Schlagwort(e): ESG/Fonds

FNG-Siegel: 18 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet



28.11.2024

Alle achtzehn eingereichten Nachhaltigkeits- und Ethik-Fonds der Erste Asset Management erhalten FNG-Gütesiegel mit Bestnote

ERSTE GREEN INVEST MIX erstmals ausgezeichnet

Hinweis: Wertpapiere bergen neben Chancen auch Risiken

Wien, 28. November 2024. Die Fonds aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Ethik der Erste Asset Management wurden in diesem Jahr erneut vom Forum für Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ausgezeichnet. Alle der eingereichten 18 Fonds erhielten nicht nur das FNG-Siegel, sondern auch die Bestnote in Form eines Gütesiegels mit drei Sternen. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet.

Der nachhaltige Mischfonds ERSTE GREEN INVEST MIX, dessen Markteintritt in Deutschland in diesem Jahr erfolgte, wurde ebenfalls geprüft und erstmals ausgezeichnet. Das FNG-Siegel gilt als wichtiger Qualitätsstandard und unabhängige Kontrollinstanz für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und wird in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben.

„Die Vergabe des FNG-Siegels ist seit nunmehr 10 Jahren ein wichtiges Ereignis und auch Bestätigung für uns. Trotz strengerer Vorgaben erhielten wir auch in diesem Jahr wieder die Bestnote und konnten gleichzeitig erneut die Anzahl ausgezeichneter Fonds steigern. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren Kund:innen einen wesentlichen Beitrag zur Steuerung der Kapitalströme in zukunftsfitte Unternehmen und Projekte“, sagt Walter Hatak, Head of Responsible Investments bei derErste Asset Management.

Wachstumsprognose: 82 Prozent der Befragten erwarten ein Wachstum nachhaltiger Titel in 2025

Obwohl viele der vom FNG Befragten sich Sorgen um die aktuelle politische Lage und die daraus resultierenden Konsequenzen für Umweltschutz und -förderungen machen, steigt die Nachfrage nach nachhaltigen und verantwortlichen Investments weiterhin an. Auch im kommenden Jahr schätzen 82 Prozent der Befragten – trotz aktueller Wahlergebnisse in den USA und dem zunehmenden Rechtsruck in Europa – die Wachstumschancen für grüne Geldanlagen positiv ein. Um den Weg für nachhaltige Investments auch zukünftig zu ebnen, bedarf es aufklärenden Diskursen, wissenschaftlichen Fakten und transparenten Unternehmen.

Warum das FNG-Siegel für nachhaltige Geldanlagen bedeutend ist

Das FNG-Siegel ist der anerkannte Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im DACH-Raum und ein wichtiges Indiz für Verbraucher:innen, um die Kredibilität ihrer grünen Investments sicherstellen zu können. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard bei dem unter anderem Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten sowie Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassend geprüft werden.

Die Unternehmen, in die der jeweilige Fonds investiert, werden explizit auf Nachhaltigkeitskriterien analysiert. Sind darüber hinaus weitere in einem Stufenmodell festgelegte Anforderungen (Institutionelle Glaubwürdigkeit, Dialog mit Unternehmen in Form von Engagement und Voting, etc.) erfüllt, können noch bis zu drei Sterne auf dem Siegel ergänzt werden. Zudem müssen sich alle Fonds dem umfangreichen Prüfprozess jedes Jahr erneut unterziehen. Den FNG-Marktbericht zur diesjährigen Auswertung finden Sie hier.

Über das FNG

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG), der Fachverband für Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, repräsentiert mehr als 200 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft einsetzen und feierte 2021 sein 20-jähriges Bestehen. Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik und setzt sich für verbesserte rechtliche und politische Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments ein. Es gibt die FNG-Nachhaltigkeitsprofile heraus und hat das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds entwickelt. Das FNG ist außerdem Gründungsmitglied des europäischen Dachverbands Eurosif.

Über uns

Die Erste Asset Management GmbH (Erste AM) ist eine internationale Vermögensverwalterin und Asset Managerin mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG (Erste Group). An ihren Standorten in Österreich sowie in Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet die Erste AM ein Vermögen von 83,9 Milliarden Euro (per 30.09.2024).

Rückfragen an:

Erste Asset Management GmbH | Communications & Digital Marketing | Am Belvedere 1, 1100 Wien Philipp Marchhart, +43 (0)50100 19854, E-Mail: philipp.marchhart@erste-am.comPaul Severin, +43 (0)50100 19982, E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Risikohinweise

ERSTE FAIR INVEST

Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE FAIR INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE FAIR INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE FAIR INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Für den Investmentfonds werden dauerhaft mindestens zu 85 % des Fondsvermögens Anteile des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master-Fonds) erworben.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von öffentlichen Emittenten anzulegen. Eine genaue Auflistung dieser Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investorrights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurückerhalten. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen.

Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische oder russische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen sowie die Durchführung von Zahlungen an die Anteilinhaber:innen wurde der Depotbank/Verwahrstelle des Fonds, der Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich übertragen. Rücknahmeanträge können die Anleger:innen bei ihrer jeweils depotführenden Stelle einreichen, die diese über den banküblichen Abwicklungsweg an die Depotbank/Verwahrstelle des Fonds zur Ausführung weiterleitet. Sämtliche Zahlungen an die Anleger:innen werden ebenfalls über den banküblichen Verrechnungsweg mit der jeweiligen depotführenden Stelle der Anleger:innen abgewickelt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber:innen werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.

