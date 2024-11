EQS-News: Rautenberg & Company gewinnt Mirko René Gramatke als Senior Partner – Seine Expertise in Tech und Telecom verstärkt die integrierte Strategie- und M&A-Beratung weiter

Emittent / Herausgeber: Rautenberg & Company GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Fusionen & Übernahmen

Rautenberg & Company gewinnt Mirko René Gramatke als Senior Partner – Seine Expertise in Tech und Telecom verstärkt die integrierte Strategie- und M&A-Beratung weiter (News mit Zusatzmaterial)



28.11.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rautenberg & Company gewinnt Mirko René Gramatke als Senior Partner – Seine Expertise in Tech und Telecom verstärkt die integrierte Strategie- und M&A-Beratung weiter

Die Strategie- und Corporate Finance-Beratung Rautenberg & Company verstärkt sich mit Mirko René Gramatke als Senior Partner. Der ehemalige Partner und Managing Director von Altman Solon wird zum 1. Dezember 2024 in den Partnerkreis der Gesellschaft aufgenommen. Gramatke bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Industrie und Beratung mit. Seine Expertise in den Bereichen Technology, Media und Telecom (TMT) ergänzt den integrierten Ansatz von Rautenberg & Company hervorragend und wird zum weiteren Wachstum der Gesellschaft beitragen.

Arndt Rautenberg, Gründer und Managing Partner von Rautenberg & Company: “Wir haben mit Mirko einen Partner gewonnen, dessen Format und Erfahrung unser Geschäft massiv stärken wird. Er ist ein herausragender Berater und genießt einen erstklassigen Ruf bei seinen Kunden und im Markt. Wir sind seit unserer Gründung vor zehn Jahren kontinuierlich gewachsen, und Mirko ergänzt mit seiner breiten Erfahrung besonders in den TMT-Sektoren unser Angebot perfekt. Damit verstärken wir einmal mehr unser integriertes Geschäftsmodell, das Motor unseres Erfolgs ist.”

Gramatke hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als erfolgreicher Unternehmensgründer, Manager und Berater ausgezeichnet. Als Partner und Managing Director der Beratungsfirma Altman Solon in München trieb er besonders das Wachstum in den TMT-Sektoren voran. Davor war Mirko René Gramatke bei weiteren renommierten Unternehmen wie Monitor Deloitte und ProSiebenSat.1 tätig. Als Berater beschäftigt er sich besonders mit Strategieentwicklung und Transformation von Portfoliounternehmen von führenden Private-Equity-Gesellschaften sowie von internationalen Kunden in den TMT-Sektoren. Er bringt fundierte und weitreichende Erfahrung in der Beratung von Investoren und Unternehmenskunden vor allem in Technologie und digitaler Infrastruktur mit.

Mirko René Gramatke: „Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle als Senior Partner bei Rautenberg & Company. Ich habe die Entwicklung dieser Beratungsgesellschaft stets aufmerksam verfolgt, besonders wegen ihrer einzigartigen Integration von Strategie und Corporate Finance in allen Phasen einer Transaktion. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das in der Branche einen erstklassigen Ruf genießt. Meine Erfahrung ergänzt und erweitert das Porfolio von Rautenberg & Company ideal. Besonders begeistert mich die Möglichkeit, Kunden in Zukunft mit einem kombinierten Angebot von strategischer Kompetenz und M&A Expertise zur Seite stehen zu können.”



Über Rautenberg & Company

Rautenberg & Company begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliofirmen ebenso wie große und mittelständische Unternehmen in allen Phasen einer Transaktion: Von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie zur Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkaufsprozesse. Das einzigartige Angebot besteht aus zwei sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten – der Beratung in Strategy und Value Creation sowie dem Corporate Finance / M&A-Geschäft, geführt von einem außerordentlich erfahrenen und hoch kompetenten Team. www.rautenbergco.com

Ihr Ansprechpartner:

Arndt Rautenberg

Managing Partner

Rautenberg & Company

Königsallee 61

40215 Düsseldorf

rautenberg@rautenbergco.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

Mirko Gramatke

Datei:

Mirko Gramatke

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: Rautenberg & Company GmbH Königsallee 61 40215 Düsseldorf Deutschland Internet: https://www.rautenbergco.com/de/ EQS News ID: 2039897