EQS-News: reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt



28.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt Hamburg, 28. November 2024. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler von Erneuerbaren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen, setzt ihre erfolgreiche Emissionsserie der Solar Bonds fort: Der reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123, WKN: A4DE12) bietet interessierten Anlegern einen attraktiven Festzins von 6,5 % p.a. über eine Laufzeit von sechs Jahren. Die Verzinsung wird halbjährlich ausgezahlt. Eine Zeichnung ist seit heute über die Webseite www.reconcept.de/ir möglich.

Die neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 hat ein Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös dient dazu, zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Im Fokus stehen dabei vor allem die weitere Projektentwicklung der bestehenden PV-Freiflächenanlagen mit und ohne Speicherlösungen sowie der Erwerb von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen. Aktuell befinden sich rund 80 PV-Freiflächenprojekte mit einer geplanten Leistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp) in der Entwicklung, verteilt über die Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Nach dem Rekordjahr 2023, in dem über eine Million neue Solaranlagen ans Netz gingen, wurden allein im ersten Halbjahr 2024 rund 516.000 weitere Anlagen mit einer Leistung von 7,6 Gigawatt installiert. Damit erreichte die Gesamtleistung der 4,3 Millionen installierten Solaranlagen bereits Ende Juni 2024 mehr als 90 Gigawatt und übertraf somit bereits das Photovoltaik-Ausbauziel von 88 Gigawatt für das gesamte Jahr.

„Ab 2026 soll mehr als dreimal so viel Solarenergie zugebaut werden wie bisher. An dieser attraktiven Entwicklung wollen wir weiterhin partizipieren, indem wir unser Photovoltaik-Portfolio konsequent ausbauen“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. „Gleichzeitig wollen wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten, indem wir unsere bestehenden Photovoltaik-Projekte mit den Mitteln aus dem neuen reconcept Solar Bond Deutschland III bis zum Ready-to-build-Status entwickeln.“

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

Der reconcept Solar Bond Deutschland III wird voraussichtlich am 6. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 6,5 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DE123 / A4DE12 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir Valuta 5. Mai 2025 Laufzeit 6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5. November eines jeden Jahres (erstmals am 5. November 2025) Rückzahlungstermin 5. Mai 2031 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags

Ab 5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags

Ab 5. Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsensegment Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

28.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 2039697

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2039697 28.11.2024 CET/CEST