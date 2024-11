Immer mehr Betriebe stoppen Einstellungen und erwägen Jobabbau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Hinweise auf eine Eintrübung am deutschen Arbeitsmarkt mehren sich: Konjunkturflaute und Auftragsmangel lassen die Unternehmen bei ihrer Personalplanung so vorsichtig werden wie seit über vier Jahren nicht mehr. Das Beschäftigungsbarometer sank im November auf 93,4 Punkte, nach 93,6 Punkten im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Umfrage unter Tausenden Betrieben mitteilte. Mit dem sechsten Rückgang in Folge wurde der niedrigste Stand seit Juli 2020 erreicht. "Immer mehr Unternehmen stoppen Neueinstellungen", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Zudem diskutieren sie immer häufiger über einen Abbau von Arbeitsplätzen."

Eine sinkende Nachfrage nach Mitarbeitern signalisiert auch der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit. Dieses Barometer sank im November um zwei Zähler auf 105 Punkte. "In allen Wirtschaftszweigen – bis auf Energie- und Wasserwirtschaft – ist die gemeldete Arbeitskräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken", so die Bundesagentur. "Und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe." Besonders stark fallen diese bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistern, in der Land- und Forstwirtschaft, im Gastgewerbe, bei Banken, Finanzen und Versicherung sowie im Verarbeitenden Gewerbe aus.

"MISCHUNG AUS KURZARBEIT UND JOBABBAU"

Dem Ifo-Institut zufolge planen insbesondere die Industrieunternehmen verstärkt, ihre Belegschaft zu verkleinern. "Die Industrie versucht, der Krise mit einer Mischung aus Kurzarbeit und Arbeitsplatzabbau zu begegnen", sagte Wohlrabe. Ähnliches gilt für den Handel, obwohl dort der Indikator leicht gestiegen ist. Die Dienstleister stellten über lange Zeit mehr Personal ein, gehen aber inzwischen eher von einer konstanten Entwicklung aus. Im Baugewerbe gibt es kaum Bewegung bei der Personalplanung.

Gleichzeitig steigt die Kurzarbeit in der Industrie: Im November setzten 17,8 Prozent der befragten Firmen auf Kurzarbeit. Zum Vergleich: Im August waren es noch 14,3 Prozent. Für die kommenden drei Monate erwarten dies 28 Prozent, nach 23 Prozent im August. "Im Vergleich zu vergangenen Krisen sind diese Anteile an Kurzarbeit jedoch gering", betonte das Ifo-Institut. Im Frühjahr 2020, also zu Beginn der Corona-Pandemie, nutzten den Umfragen zufolge 59 Prozent der Industriefirmen dieses Instrument.

Über Kurzarbeit federn nach eigenen Angaben vor allem Unternehmen in der Metallerzeugung die Krise ab (41,7 Prozent), gefolgt von den Möbelherstellern (33,7 Prozent). Auch in der Autobranche (27,2 Prozent), bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen (26,9 Prozent) sowie im Maschinenbau (21,4 Prozent) wird darauf überdurchschnittlich zurückgegriffen. "In der Chemie hingegen wurde von keiner nennenswerten Kurzarbeit berichtet", so das Ifo-Institut.

