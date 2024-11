Luigs Real Estate Prime kauft auf der Frankfurter Zeil

EQS-Media / 28.11.2024 / 12:22 CET/CEST



Die Luigs Real Estate Prime GmbH hat das Büro- und Geschäftshaus Zeil 29-31 von einem privaten Immobilieneigentümer erworben.

Das global agierende Immobilienberatungsunternehmen Avison Young war gemeinsam mit dem Finanzierungsberater Weraimo Capital bei der Transaktion beratend für den Verkäufer tätig.

Marcel Funke, Associate Director Capital Markets bei Avison Young, führt zu der Transaktion aus: „Wir freuen uns, mit dem Objekt Zeil 29-31 innerhalb kurzer Zeit ein starkes und krisenfestes Investment platzieren zu können. Entgegen verschiedener Single-Tenant Immobilien auf der Zeil ist bei diesem Objekt auf rund 3.200 m² Mietfläche ein stabiler Mieter-Mix aus Anwälten, Ärzten und Gastronomie vorhanden.“

Die Käuferin Luigs Real Estate Prime plant die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt am Markt zu repositionieren.

Joachim Luigs, Geschäftsführer bei Luigs Real Prime GmbH: „Wir freuen uns über den Erwerb dieses Trophy-Investments auf der Frankfurter Zeil und bedanken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich für die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Avison Young und der Verkäuferseite.“

Die Luigs Real Estate Group ist eine privat geführte Handelsgesellschaft in den Bereichen Real Estate Investment und Development. Die Immobiliengesellschaft besitzt und realisiert Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmen stehen weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro.

