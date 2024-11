Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt erneut zu - Rekord in Sichtweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag weiter zugelegt. Nach einem verhaltenen Vormittagshandel kam der deutsche Leitindex in Schwung. Auch begünstigt durch die freundlichen US-Börsen schloss er 1,03 Prozent fester mit 19.626,45 Punkten. Auf Wochensicht legte der Dax damit um 1,6 Prozent zu und im November um 2,9 Prozent. Zur Rekordmarke von 19.674 Punkten aus dem Oktober fehlen nur noch rund 0,2 Prozent beziehungsweise knapp 50 Punkte. Der MDax setzte seine Erholung am Freitag ebenfalls fort: Der Index der mittelgroßen Börsenwerte stieg letztlich um 0,36 Prozent auf 26.320,47 Punkte.

"Der heutige Wochen- und Monatsabschluss läutet für den Dax eine nächste potenziell bullische Phase ein", prognostizierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Er sieht die positive Entwicklung als gute Vorlage für den Dezember. Denn der letzte Monat sei in einem US-Wahljahr üblicherweise der zweitbeste für die Wall Street - nach dem November.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte am Freitag um knapp ein Prozent vor. In Zürich und insbesondere London fielen die Gewinne bescheidener aus. In New York, wo nach dem gestrigen Feiertag nur verkürzt gehandelt wird, notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss gut ein halbes Prozent im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 legte stärker zu./gl/he