Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Inflation im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 134,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,12 Prozent.

Die Renditen in der Eurozone waren am Vortag noch deutlich stärker gefallen. Die Hoffnung, dass es in Frankreich doch noch zu einem Haushaltskompromiss kommt und die Regierung im Amt bleiben kann, ist laut Medienberichten gestiegen. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen war angesichts der Unsicherheit zuletzt erstmals über das Niveau von entsprechenden griechischen Papieren gestiegen.

Mit Spannung erwartet werden Zahlen zu den Verbraucherpreisen in der Eurozone. In Deutschland und Frankreich war die Inflation im November etwas geringer ausgefallen als von Ökonomen erwartet. In der Eurozone erwarten Volkswirte im November im Schnitt einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,3 Prozent. "Alles in allem sollte die Luft für die Bundesanleihen dünner werden, da die US-Marktteilnehmer den Brückentag nutzen und die Sicherheitsnachfrage durch Frankreich abebben könnte", schreiben die Experten der Commerzbank./jsl/jkr/jha/