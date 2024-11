EQS-Adhoc: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet

EQS-Ad-hoc: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet



29.11.2024 / 18:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR

AOC |DIE STADTENTWICKLER GmbH:Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet

Magdeburg, 29. November 2024: AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH teilt mit, dass das zuständige Amtsgericht Magdeburg heute das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der AOC Die Stadtentwickler GmbH eröffnet hat. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dirk Becker von der Kanzlei Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung bestellt. Ziel ist es, im Rahmen der Eigenverwaltung eine Sanierungslösung für das Unternehmen zu finden. Zu einer eventuellen Quote für die von der Gesellschaft begebenen Anleihe können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

Für weitere Informationen:

AOC | Die Stadtentwickler GmbH

Liebknechtstraße 55

39108 Magdeburg

T +49 391 66 24 66 99

anleihe@aoc-diestadtentwickler.com

https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe



Wichtiger Hinweis:

Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 21. März 2022 gebilligten Wertpapierprospekts einschließlich Nachtrags erfolgen, der unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe und www.bourse.lu veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt einschließlich Nachtrag lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die Anleihe der AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Ende der Insiderinformation

