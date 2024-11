EQS-News: HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für die ersten neuen Monate 2024

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für die ersten neuen Monate 2024



29.11.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schwierige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Investitionszurückhaltung belasten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automotive und Intralogistics, positive Entwicklung in den Bereichen Communication und Engineering hält an

Umsatz sinkt auf 487,2 Mio. € (Vorjahr: 568,6 Mio. €), EBITDA auf 13,0 Mio. € ( Vorjahr: 22,7 Mio. €) und EBIT auf 3,1 Mio. € (Vorjahr:13,8 Mio. €)

Positive Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt



Kirchseeon, 29. November 2024 – Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2024 veröffentlicht. In den ersten drei Quartalen sind die Umsatzerlöse der HÖRMANN Gruppe um 14,3 % auf 487,2 Mio. € gesunken (Vorjahr: 568,6 Mio. €). Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus den Geschäftsbereichen Automotive und Intralogistics, die von der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und insbesondere Deutschland und der damit verbundenen Unsicherheit und Investitionszurückhaltung belastet wurden. Infolge des rückläufigen Umsatzes verringerten sich auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den ersten neun Monaten 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 22,7 Mio. € auf 13,0 Mio. € und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 13,8 Mio. € auf 3,1 Mio. €.

Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: „Wir haben in den ersten neun Monaten 2024 die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Investitionszurückhaltung zu spüren bekommen. Wir befinden uns in Zeiten der Stagnation und entsprechend groß sind die Herausforderungen für die HÖRMANN Gruppe. Dennoch blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, da unsere Diversifizierungsstrategie nach wie vor eine gute Stabilität für die gesamte HÖRMANN Gruppe bietet und eine solide Basis für weitere Investitionen ermöglicht.“

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Im Geschäftsbereich Automotive verringerte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge der deutlich schwächeren Nachfrage der OEM-Kunden aus den Bereichen Lkw und Landmaschinen von 360,5 Mio. € um 87,4 Mio. € auf 273,1 Mio. €.

Der Bereich Communication profitierte in den ersten neun Monaten 2024 weiterhin von der guten Geschäftsentwicklung der Bahnindustrie. Mit einem Umsatz von 144,1 Mio. € lag der Geschäftsbereich deutlich über dem Niveau des Vorjahres (120,0 Mio. €) und über der Planung. Insbesondere im Exportgeschäft konnten wichtige Großaufträge akquiriert werden.

Der Geschäftsbereich Intralogistics wurde im Berichtszeitraum durch die anhaltend spürbare Investitionszurückhaltung bzw. -verschiebung beeinträchtigt. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2024 verringerte sich bedingt durch Projektlaufzeiten bzw. Projektverschiebungen um 24,9 Mio. € auf 43,7 Mio. € (Vorjahr: 68,6 Mio. €).

Mit Umsatzerlösen von 25,4 Mio. € lag der Bereich Engineering um 5,9 Mio. € über dem Vorjahresvergleichszeitraum (19,5 Mio. €).

Der Auftragsbestand der HÖRMANN Gruppe entwickelte sich hingegen positiv und konnte in den ersten neuen Monaten 2024 gegenüber dem 31. Dezember 2023 (449,8 Mio. €) um 103,9 Mio. € auf 553,7 Mio. € erhöht werden. Allerdings ging der Auftragseingang im Berichtszeitraum infolge der spürbaren Investitionszurückhaltung in der Industrie um 5,7 % auf 595,5 Mio. € gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 zurück (631,7 Mio. €). Vom Auftragsbestand entfallen 289,9 Mio. € auf den Geschäftsbereich Communication, 107,9 Mio. € auf den Geschäftsbereich Intralogistics, 100,7 Mio. € auf den Geschäftsbereich Automotive und 55,2 Mio. € auf den Geschäftsbereich Engineering.

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH bestätigt ihre Ende Mai 2024 angepasste Prognose und erwartet unter Berücksichtigung und Bewertung der aktuellen Produktionszahlen aus der Lkw-Industrie und der aktuellen Auftragslage im Jahr 2024 weiterhin einen Gesamtumsatz auf Konzernebene zwischen 680 Mio. € und 700 Mio. € (2023: 830,9 Mio. €). Für das operative Geschäft wird ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 16 Mio. € und 20 Mio. € (2023: 30,7 Mio. €) prognostiziert. Voraussetzung für die Prognose ist, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage im Verlauf des vierten Quartals 2024 nicht weiter verschlechtert.

Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2024 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar.

Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €)



Ertrags- und Finanzlage 9M 2024 9M 2023 Umsatz 487,2 568,6 Gesamtleistung 503,6 596,3 Rohergebnis 239,8 250,3 EBITDA 13,0 22,7 EBIT 3,1 13,8 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -11,3 -2,7 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -9,4 -25,3 Vermögenslage 30.09.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 359,4 376,7 Eigenkapital 127,5 136,6 Eigenkapitalquote (in %) 35,5 % 36,3 % Working Capital 117,8 110,8 Nettofinanzmittelbestand 30,0 59,2 Mitarbeitende 2.933 2.919

Kontakt:

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com

Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com

Über die HÖRMANN Gruppe

Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

www.hoermann-gruppe.com