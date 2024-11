GNW-Adhoc: Bitget Builders erreicht über 5.000 Mitglieder und gibt Expansionspläne bekannt

^VICTORIA, Seychellen, Nov. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat die Expansion seiner globalen Rekrutierungsinitiative, dem Bitget Builders Programm, bekannt gegeben. Ziel ist es, ein dynamisches Netzwerk von Mitgliedern der internationalen Krypto-Community aufzubauen. Das Programm zielt darauf ab, die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen durch die Einbindung von Influencern und Meinungsführern zu fördern, um die nächsten Milliarden Nutzer in das Ökosystem digitaler Vermögenswerte einzuführen. Seit ihrer Gründung im Juni 2023 hat die Initiative erfolgreich mehr als 5.000 Teilnehmer aus über 55 Ländern zusammengebracht, von denen mehr als 1.300 aktiv zum Wachstum von Bitget beitragen. Die Teilnehmer des Programms spielen eine wichtige Rolle bei der weltweiten Expansion von Bitget, indem sie Community-Events organisieren, wichtige Projekte fördern und die lokale Vernetzung vorantreiben. Durch diese Bemühungen konnte die Markenpräsenz von Bitget in wichtigen Regionen gestärkt und die Sichtbarkeit erhöht werden. Die Initiative richtet sich an Community-Leader, Content- Ersteller und Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt und spiegelt Bitgets Engagement für Inklusion und Vielfalt wider. ?Krypto und Blockchain werden täglich immer bekannter. Wir wachsen schnell, um mit den Anforderungen des Marktes Schritt zu halten. Wir sehen dies als Chance, unsere Plattform gezielt einzusetzen, um eine breitere Akzeptanz zu fördern und diejenigen zu unterstützen, die das Gleiche erreichen wollen. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Communitys wollen wir eine starke Basis an Unterstützern aufbauen, die Bitgets Vision - Krypto für alle zugänglich zu machen - teilen", so Vugar Usi Zade, COO von Bitget. Das Programm bietet eine Plattform, auf der die Teilnehmer verschiedene Rollen einnehmen können, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Diese Rollen umfassen Bereiche wie die Unterstützung beim Kryptohandel, Branding und Content- Erstellung sowie Community-Management. Builders erhalten maßgeschneiderte Anreize und Zugang zu den Ressourcen von Bitget, um ihre berufliche Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig zum Wachstum des Ökosystems der Plattform beizutragen. Herausragende Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, exklusive Belohnungen zu erhalten. Das Bitget Builders Programm ist Teil der größeren Blockchain4Youth-Initiative von Bitget, die darauf abzielt, junge Talente zu fördern und Innovationen im Krypto-Bereich voranzutreiben. Die im Mai 2023 gestartete Initiative steht im Einklang mit der Vision von Bitget, eine neue Generation von Führungskräften zu fördern, die die weltweite Akzeptanz der Blockchain-Technologie vorantreiben können. In der nächsten Phase ist geplant, das Programm um weitere Mitglieder zu erweitern und ein starkes globales Netzwerk von Befürwortern der Krypto- und Blockchain-Technologie aufzubauen. Das Bitget Builders Programm wird seine Reichweite durch die Einführung von Offline-Treffen und einer weltweiten Tour erweitern, um stärkere Bindungen zwischen den Teilnehmern zu fördern. Diese Initiativen sollen den Teilnehmern mehr Möglichkeiten bieten, sich direkt in das Programm einzubringen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und Ideen in einem interaktiven und persönlichen Rahmen auszutauschen. 