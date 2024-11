OTS: Körber AG / Körber erwirbt Bähren Pharma-Packaging und bietet Kunden ...

Körber erwirbt Bähren Pharma-Packaging und bietet Kunden erweiterte integrierte Verpackungslösungen (FOTO) Hamburg (ots) - Das Körber-Geschäftsfeld Pharma wächst weiter und stärkt seine Verpackungskompetenz durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb der Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG (Mönchengladbach, Deutschland). Bähren ist ein innovativer Anbieter mit einem breiten Produktangebot für Etiketten und Packungsbeilagen für die pharmazeutische Industrie und stellt eine wesentliche Erweiterung des bestehenden Körber-Verpackungsangebots für Kunden dar. Das Etiketten- und Packungsbeilagenangebot von Bähren ergänzt das bestehende Verpackungsportfolio von Körber. Kunden profitieren zukünftig von einem erweiterten Komplettangebot an Sekundärverpackungen, das Faltschachteln, Etiketten und Packungsbeilagen umfasst. Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen in dritter Generation passt Bähren perfekt zur unternehmerischen DNA von Körber. Künftig wird ihr Know-how als Teil des Ökosystems unter der Marke Körber angeboten. Das Führungsteam wird als integraler Bestandteil der neuen Struktur die Teams weiterhin leiten. Erich Hoch, Mitglied des Körber-Konzernvorstands und verantwortlich für das Geschäftsfeld Pharma erklärt: "Das Körber-Geschäftsfeld Pharma ist auf Wachstumskurs und erweitert sein Portfolio, um unseren Kunden noch stärker integrierte Lösungen anbieten zu können. Diese Akquisition zeigt einmal mehr, dass Körber mit seiner unternehmerischen DNA sehr gut zu Unternehmen passt, die innovativ sind und auf Technologie setzen und dadurch Mehrwert für ihre Kunden schaffen." Joachim Hoeltz, CEO Packaging Materials im Körber-Geschäftsfeld Pharma, ergänzt: "Mit Bähren in unserem Team können wir unseren Kunden ein umfassendes Verpackungsportfolio aus einer Hand anbieten. Kunden profitieren von der neuen Expertise im Körber-Ökosystem sowie der Verknüpfung mit der Maschinenkompetenz von Körber. Der Fokus von Bähren, nachhaltige Lösungen mit bestem Service unter Einhaltung höchster GMP- und Qualitätsstandards anzubieten, passt perfekt zu unserer eigenen DNA und unterstützt damit unseren Anspruch, die erste Wahl für unsere Kunden zu sein." Die Geschäftsführer der Wilhelm Bähren GmbH & Co. KG, Stefan Bisping und Swen Eschmann erklären: "Bähren Pharma-Packaging befindet sich seit 2006 auf Wachstumskurs und hat sich insbesondere in den letzten zehn Jahren zu einem Spezialisten für Packungsbeilagen und Etiketten entwickelt, der Kunden weltweit beliefert. Unser Erfolg basiert auf unseren Mitarbeitern sowie der Digitalisierung und Automatisierung von Systemen. So können wir Prozesse skalieren, Wachstum managen, Qualität und Performance auf hohem Niveau beibehalten und parallel dazu diverse digitale Services anbieten. Für die Gesellschafter sowie die langjährigen Geschäftsführer war es ein zentrales Ziel, einen Partner für die Zukunft zu finden, der unsere Werte teilt und gleichzeitig unser Produktportfolio als komplementär zum eigenen sieht. Wir sind stolz darauf, diesen Partner in Körber gefunden zu haben und freuen uns, die Kräfte und Chancen zu vereinen und den gemeinsamen Erfolgskurs mit einem so starken Partner fortzuführen." Die bisherigen langjährigen Gesellschafter, Walter und Ursula Bähren ergänzen: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Körber den idealen Partner für die Zukunft des Unternehmens gefunden haben. Unser großer Dank gilt allen Mitarbeitern und der Geschäftsführung für die gute Zusammenarbeit über all die Jahre. Wir wünschen viel Erfolg für die weitere Zukunft." Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Über Körber Wir sind Körber - ein internationaler Technologiekonzern mit mehr als 12.000 Mitarbeitern an über 100 Standorten weltweit und einem gemeinsamen Ziel: Wir setzen unternehmerisches Denken in Kundenerfolge um und gestalten den technologischen Wandel. In den Geschäftsfeldern Digital, Pharma, Supply Chain und Technologies bieten wir Produkte, Lösungen und Services, die begeistern. Auf Kundenbedürfnisse reagieren wir schnell, Ideen setzen wir nahtlos um, und mit unseren Innovationen schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. Dabei bauen wir verstärkt auf Ökosysteme, die die Herausforderungen von heute und morgen lösen. Die Körber AG ist die Holdinggesellschaft des Körber-Konzerns. Über das Geschäftsfeld Pharma Im Körber-Geschäftsfeld Pharma machen wir entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied, indem wir ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen bieten. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen Beratung, Inspektion, Transportsysteme, Verpackungsmaschinen und -materialien, Track & Trace und Software, haben wir die richtigen Lösungen für unsere Kunden, um ihre Produktivitäts- und Geschäftspotenziale zu entfalten. Mit ausgewiesenem Verständnis für die Herausforderungen von Pharmaprozessen und -regulierung ist Körber der richtige Partner, der das gesamte Potenzial aus globalen Pharma- und Biotech-Produktionen herausholt. Pressekontakt: Tanja Ehrlich Head of Brand and Corporate Communications Körber Business Area Pharma M: +49 171 99 24 771 E-mail: mailto:tanja.ehrlich@koerber.com Henriette Viebig Head of Group Brand and Communications Körber AG M: +49 173 66 96 857 E-mail: mailto:Henriette.viebig@koerber.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71329/5919576 OTS: Körber AG