OTS: Strides Pharma International AG / Strides Pharma konzentriert ...

Strides Pharma konzentriert europäisches Firmenkundengeschäft neu in der Schweiz (FOTO) Zug, Schweiz (ots) - - Marktnähe der Strides Pharma International AG mit Sitz im Schweizerischen Zug fördert ab sofort Technologietransfer und Zugang zu Innovationen - Langjähriger Fairmed Healthcare-Chef Oren Weininger leitet als CEO und Präsident des Verwaltungsrats die Geschäfte Das weltweit in über 100 Ländern vertretene Pharmaunternehmen Strides Pharma Science Limited mit Hauptsitz im indischen Bangalore konzentriert ab sofort das Europageschäft neu in der Strides Pharma International AG im schweizerischen Zug. Strides Pharma ist auf die Entwicklung und Herstellung von anspruchsvollen Arzneimitteln spezialisiert. Die Expertise zu Forschung und Entwicklung aus über drei Jahrzehnten ermöglicht, stetig Produkte mit neuen und verbesserten Technologien zu wettbewerbsfähigen Preisen zu entwickeln. Die einzigartige Bandbreite an Verabreichungstechnologien ermöglicht vielseitige Marktchancen für sich stetig wandelnde Zielgruppen. So ist Strides Pharma einer der weltweit führenden Hersteller von Ibuprofen und Macrogol in verschiedenen Formen. Das partnerorientierte Angebotsportfolio zur Einlizensierung mit über 250 Zusammen-setzungen wird in synergICE als One-Stop-Shop gebündelt. Es umfasst orale Generika, sterile Injektionspräparate, Women's Health Hormon-Präparate, die hauseigenen InstaPill®-Schmelztabletten sowie Dienstleistungen für die Herstellung biologischer Medikamente. CEO Oren Weininger: "Durch diese verstärkte Europa-Präsenz können wir ab sofort noch schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren und flexibler innovative Lösungen bereitstellen. Dies beinhaltet auch die ganzheitliche Begleitung im Supply Chain- & Qualitäts-management bei Zulassungsverfahren durch die Strides Pharma International sowie dem EU GMP-Standort Fairmed Healthcare in Hamburg." Kernmärkte sind Mittel- und Südeuropa (insbesondere Deutschland), Skandinavien, Benelux und die Visegrád-Länder. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.fair-med.com/newsroom Oren Weininger wurde nach Stationen bei Dexcel Pharma und Kamedis 2014 CEO der Fairmed Healthcare AG und 2018 zudem Eigentümer. Nach bereits erfolgreicher Partnerschaft hat er Strides Pharma 2019 an der Generikafirma mit den Arzneimittelmarken Fairmed Healthcare und Eris Pharma beteiligt. Neben der Ernennung zum CEO und Präsidenten des Verwaltungsrats der Strides Pharma International AG leitet er weiterhin zudem die Geschäfte der Hamburger Fairmed Healthcare GmbH. Strides Pharma Science Limited mit Hauptsitz Bangalore in Indien wurde 1990 gegründet. Das Unternehmen verfügt über eine globale Produktionsbasis mit acht Produktionsstätten auf vier Kontinenten und einer starken Präsenz in 100 Ländern. Jedes vierte Ibuprofen weltweit kommt schon heute von Strides Pharma und assoziierten Unternehmen als Produzent vielfältiger Enderzeugnisse.