Regierung hofft auf Sieg bei Parlamentswahl in Irland

DUBLIN (dpa-AFX) - Die Menschen in Irland sind am Freitag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. In jüngsten Umfragen lagen die drei größten Parteien - die Koalitionspartner Fine Gael von Regierungschef Simon Harris und Fianna Fail von Vize Micheál Martin sowie die stärkste Oppositionskraft Sinn Féin - Kopf an Kopf.

Damit gilt es als möglich, dass die beiden Mitte-Rechts-Parteien ihre Zusammenarbeit in dem EU-Mitgliedsland mit etwa 5,1 Millionen Einwohnern fortsetzen. Derzeit regieren sie in einer Dreierkoalition mit den Grünen.

Eine Kooperation mit der links-nationalen Sinn Féin, die einst als politischer Arm der Terrorgruppe IRA galt, schließen die bisherigen Partner aus. Die Partei unter Führung von Mary Lou McDonald tritt lautstark für eine irische Wiedervereinigung ein und ist in der britischen Nachbarprovinz Nordirland die stärkste Kraft.

Wohnungsnot ist großes Problem

Die politische Debatte wird indes von sozialen Problemen wie Wohnungsnot überschattet. Viele junge Leute können sich trotz Jobs keine Unterkunft leisten und wohnen weiter bei ihren Eltern. Zuletzt nahmen Vorwürfe von Rechtspopulisten zu, dass der Zuzug von Migrantinnen und Migranten den Wohnraum weiter verknappe.

Wahlberechtigt sind knapp 3,7 Millionen Menschen. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr und schließen um 23.00 Uhr. Die Stimmauszählung beginnt erst am Samstag um 10.00 Uhr. Wegen des komplizierten Verhältniswahlrechts ist unklar, wann ein Ergebnis feststehen wird. Bei der Europawahl dauerte es eine Woche, bis alle Mandate vergeben waren./bvi/DP/men