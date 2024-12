Taiwans Präsident auf heikler Pazifikreise

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Präsident Lai Ching-te ist zu einer politisch heiklen Auslandsreise aufgebrochen. Zu Beginn und am Ende seines siebentägigen Pazifik-Trips soll Lai jeweils einen Zwischenstopp auf US-Territorium einlegen. Am Samstag (Ortszeit) wurde Taiwans Staatsoberhaupt für zwei Nächte im US-Bundesstaat Hawaii erwartet. Örtliche Medien berichteten von seiner Ankunft in Hawaiis Hauptstadt Honolulu am Vormittag (Ortszeit). Bei seiner Auslandsreise, die den 65-Jährigen unter anderem auf die Marshallinseln, nach Tuvalu und Palau führt, wird der Politiker am 4. Dezember zudem für eine Nacht im US-Außengebiet Guam zwischenlanden.

"Ich möchte der US-Regierung dafür danken, dass sie die Grundsätze der Sicherheit, der Würde, des Komforts und der Bequemlichkeit beachtet hat, um den Erfolg dieser Reise zu ermöglichen", sagte Lai kurz vor seiner Abreise am internationalen Flughafen Taoyuan.

Unterdessen teilte das taiwanische Außenministerium mit, dass es von der US-Regierung offiziell darüber informiert wurde, dass sie zwei geplante Waffenverkäufe an Taiwan im Wert von rund 385 Millionen US-Dollar genehmigt hat. Dabei handelt es sich um Ersatzteile für F-16-Kampfflugzeuge und Radargeräte.

Peking kritisiert Lais Zwischenstopps in den USA

Peking hat die Reise von Taiwans Präsident bereits im Vorhinein scharf kritisiert. So sprach sich das chinesische Außenministerium am Donnerstag gegen offizielle Interaktionen zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan aus und lehnte jeden Besuch taiwanischer Führer in den USA ab.

Peking betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, obwohl dort seit Jahrzehnten stets unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. China droht schon lange offen damit, die mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel notfalls auch mit militärischer Gewalt mit dem Festland zu vereinen./fk/DP/mis