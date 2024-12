CSS Kranken-Versicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CSS unterstützt seit dreissig Jahren armutsbetroffene Menschen in der Zentralschweiz



02.12.2024 / 10:00 CET/CEST





Bereits zum 30. Mal fand am 29. November 2024 im Luzerner Theater die CSS Theatergala statt. Philomena Colatrella, CEO der CSS, überreichte der Caritas Zentralschweiz einen Check im Wert von 68'000 Franken. Der Betrag kam mit dem Erlös des Ticketverkaufs der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauss zustande. Caritas hilft damit Familien und Einzelpersonen in prekären finanziellen Situationen.

Die Benefizgala im Luzerner Theater ist eine langjährige Kooperation der CSS und der Caritas Zentralschweiz und ein bedeutsamer Termin in der Kulturagenda von Luzernerinnen und Luzernern. Auch in diesem Jahr kam durch den Ticketerlös der CSS Theatergala ein beachtlicher Spendenbetrag zustande.

68'000 Franken für Hilfe am neuen Caritas-Standort

Caritas Zentralschweiz erlebt in diesen Tagen grosse Veränderungen: Weil sie in Luzern einem Neubau weichen müssen, zieht die Caritas nach Emmenbrücke. Dort finden der "Caritas Markt", der Secondhand Laden und das Brocki ein neues Zuhause, ebenso wie die Sozial- und Schuldenberatung. Diese berät und begleitet Menschen, die in einer prekären finanziellen Situation sind. Dabei wird Not- und Überbrückungshilfe geleistet, wenn es die Situation erfordert. Die 68'000 Franken kommen vollumfänglich diesem Caritas-Angebot zugute. Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Zentralschweiz, hält fest: "Für uns ist diese Spende von grosser Bedeutung, damit wir armutsbetroffene Menschen am neuen Standort nahtlos und in hoher Qualität unterstützen können. Wir sind sehr dankbar, dass sich die CSS für diese niederschwellige Hilfe engagiert."

125 Jahre CSS und gelebte Solidarität

Solidarität ist tief in der DNA der CSS verwurzelt. 1899 als Selbsthilfeorganisation gegründet, feiert sie dieses Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. CSS-CEO Philomena Colatrella begründet das Engagement: "Im Jubiläumsjahr ist es für uns eine besondere Herzensangelegenheit, Caritas Zentralschweiz erneut zu unterstützen. Mit dem neuen Standort wird sichergestellt, dass die Türen für Menschen in Not weiterhin offenstehen. Das ist für mich gelebte Solidarität." Und sie erinnert an die Anfänge der Theatergala und ihren Begründer, den damaligen Zentralverwalter der CSS, Ferdinand Steiner, der in diesem Jahr leider verstarb. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen der CSS und der Caritas Zentralschweiz kamen in den vergangenen 30 Jahren über 1,9 Mio. Franken an Spendengeldern für den guten Zweck zusammen..

Philomena Colatrella, CEO der CSS, überreicht den Check an Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Zentralschweiz

Die Medienmitteilung und das Bild finden Sie unter www.css.ch/medien.

