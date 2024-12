DAX-FLASH: Leichte Verluste - Rekord bleibt aber in Griffweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann am Montag wohl zwar nicht unmittelbar an die starke Vorwoche anknüpfen. Sein Rekord vom Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber in Griffweite. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.609 Punkte.

In der Vorwoche hatte der Dax anderthalb Prozent gewonnen, nachdem die US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 bereits auf neue Rekorde vorangeprescht waren. Im abgelaufenen November kletterte der Dax um 2,9 Prozent.

Der technische Analyst Christoph Geyer erwähnt für den Dax sogar bereits die Marke von 20.000 Punkten, nachdem das Kursbarometer seine Unterstützungszone bei der jüngsten Korrektur so eindrucksvoll gehalten hat. Mit einem Rekordhoch würde der Aufwärtstrend wieder aufgenommen, die runde Marke wäre nur eine Frage der Zeit./ag/zb