Devisen: Politische Krise in Frankreich belastet Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die politische Krise in Frankreich hat den Euro am Montag deutlich belastet. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0468 US-Dollar. In der Nacht zum Montag hatte der Euro noch fast 1,06 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0507 (Freitag: 1,0562) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9517 (0,9467) Euro.

Das voraussichtliche Ende der französischen Regierung setzte den Euro unter Druck. Frankreichs Regierung hatte ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt und muss nun mit einem Sturz durch die Opposition rechnen. Sowohl die Parteien aus dem linken Lager als auch die Rechtsnationale Marine Le Pen hatten für diesen Fall mit einem Misstrauensvotum gedroht. Le Pen kündigte nach der Entscheidung von Barnier an, die Regierung zu Fall bringen zu wollen.

Vor allem das hohe französische Haushaltsdefizit verunsichert die Finanzmärkte. "Die Bildung einer neuen Regierung, die einen stärkeren Rückhalt im Parlament hat, dürfte sehr schwierig werden", kommentierte Commerzbank-Experte Ralph Solveen. "All dies spricht dafür, dass die Sanierung der französischen Staatsfinanzen, sehr schleppend verlaufen wird, zumal es von der Konjunktur keinen spürbaren Rückenwind geben dürfte."

Am Nachmittag stützten robuste US-Konjunkturdaten den Dollar. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im November unerwartet stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie erreichte den höchsten Stand seit Juni. Allerdings signalisiert der Indikator weiterhin eine Abschwächung in dem Sektor.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,82898 (0,83205) britische Pfund, 157,74 (158,64) japanische Yen und 0,9316 (0,9309) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 2.639 Dollar. Das waren drei Dollar weniger als am Freitag./jsl/mis