dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag wohl nicht unmittelbar an die starke Vorwoche anknüpfen. Sein Rekord vom Oktober bei 19.674 Punkten bleibt aber nah. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.609 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax anderthalb Prozent gewonnen, nachdem die US-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 bereits auf neue Rekorde geklettert waren. Im November kletterte der Dax um 2,9 Prozent.

USA: - GEWINNE - Nach der Feiertagspause wegen Thanksgiving haben die US-Leitindizes am Freitag den verkürzten Handel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Industrial testete im Verlauf erneut die Marke von 45.000 Punkten, doch in den Schlussminuten ging ihm die Luft etwas aus. Genauso wie beim marktbreiten S&P 500 reichte es für einen Rekord, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 am Freitag stärker stieg, aber zu seiner Bestmarke noch aufholen muss.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor Handelsende 0,85 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten legte im späten Handel um 0,8 Prozent zu und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong rückte um 0,4 Prozent vor. Die Stimmung in Chinas produzierendem Gewerbe hatte sich laut Daten vom Wochenende aufgehellt. Zudem lockert China die Regeln für ausländische Investoren.

DAX 19626,45 1,03% XDAX 19662,27 1,25% EuroSTOXX 50 4804,40 0,96% Stoxx50 4328,45 0,78% DJIA 44910,65 0,42% S&P 500 6032,38 0,56% NASDAQ 100 20930,37 0,90%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,90 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0524 -0,55% USD/Yen 150,57 0,61% Euro/Yen 158,46 0,06%

BITCOIN:

Bitcoin 96.257 -1,06%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,28 0,44 USD WTI 68,42 0,42 USD

/jha/