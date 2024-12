EQS-News: hep solar und Volllast stellen die Weichen für gemeinsame Solarprojekte in Süddeutschland

EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

hep solar und Volllast stellen die Weichen für gemeinsame Solarprojekte in Süddeutschland



Güglingen, 2. Dezember 2024 – Der baden-württembergische Solarspezialist hep solar hat einen Kooperationsvertrag mit der Volllast GmbH geschlossen. Die strategische Partnerschaft zielt darauf ab, in Zukunft gemeinsam Solarprojekte mit einer jährlichen Anschlusskapazität von 100 MWp (DC) umzusetzen.

In der gemeinsamen Kooperation bringt die Volllast GmbH, ein in Süddeutschland verwurzelter PV-Spezialist, ihre Expertise in der lokalen Flächensicherung ein. Sie übernimmt die Verantwortung für diesen entscheidenden ersten Schritt der Projektentwicklung. hep solar wird im Gegenzug für den Netzanschluss, den Bau, die Stromvermarktung sowie den Betrieb und die Wartung der Solarprojekte zuständig sein.

Erste Projekte bereits in Planung

Die ersten drei gemeinsamen Projekte wurden im Landkreis Dillingen an der Donau identifiziert. Sie umfassen eine Flächengröße von ca. 35 Hektar und stehen kurz vor dem Beginn der Projektentwicklung.

Martin Vogt, Global Head of Project Development bei hep solar, äußert sich optimistisch zur Kooperation: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und setzen damit weiter auf unsere Strategie von regionalen Kooperationen und Partnerschaften. Durch die Partnerschaft mit Volllast können wir die Entwicklung von Solarprojekten beschleunigen und noch effizienter gestalten. Zusätzlich bietet diese Kooperation beiden Seiten langfristige Planungssicherheit und stärkt unsere regionale Präsenz in Süddeutschland.”

Jörg Kranzfelder, Projektentwickler bei der Volllast GmbH, erklärt: „Die Energiewende ist ein wesentlicher Bestandteil einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Solar- und Windenergie liefern die kostengünstigste Energie. Unsere Projekte bieten nicht nur Unternehmen günstigen Strom, sondern entlasten auch alle Bürger mit einem preiswerten, regionalen und grünen Stromtarif. Mit unseren Projekten schaffen wir Akzeptanz in der Bevölkerung, erhalten Arbeitsplätze und stärken die Wirtschaft.”

„Die Kooperation mit hep solar zeigt, wie zukunftsweisende Projekte für die Gesellschaft entstehen können – in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern, Energieversorgern und Kommunen”, ergänzt Tobias Mader, Geschäftsführer der Volllast GmbH.



hep solar

hep solar ist ein Spezialist für Solarinvestments und Solarparks. Das inhabergeführte Familienunternehmen aus Baden-Württemberg entwickelt, baut, betreibt und finanziert Solarparks auf der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland, Japan und Nordamerika. Seit über 15 Jahren verbindet hep solar Know-how im operativen Umgang mit Solarparks mit hoher Kompetenz im Finanzbereich. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Über internationale Solarinvestments bietet hep solar Anlegern und Investoren die Möglichkeit, sich am weltweiten Ausbau von Solarenergie zu beteiligen. hep solar beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Aylin Lottermoser

St. Annenufer 5

D-20457 Hamburg-HafenCity

Tel.: +49 7135 93446-780

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



Investorenkontakt:

Thomas Tschirf

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Tel.: +49 7135 93446-0

E-Mail: greenbond@hep.global

www.hep.global



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

D-81241 München

Tel.: +49 89 8896906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

www.linkmarketservices.eu

