EQS-News: Weihnachtsgeschenke von Trade Republic: Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit können Kunden erstmals Aktien und ETFs verschenken und damit ihre Familie und Freunde beim Sparen unterstützen.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Weihnachtsgeschenke von Trade Republic: Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit können Kunden erstmals Aktien und ETFs verschenken und damit ihre Familie und Freunde beim Sparen unterstützen.



02.12.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Weihnachtsgeschenke von Trade Republic: Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit können Kunden erstmals Aktien und ETFs verschenken und damit ihre Familie und Freunde beim Sparen unterstützen.



Die Weihnachtszeit ist für viele mit Stress und dem Kauf von überflüssigen Geschenken verbunden. Trade Republic bietet nun als erste Bank die Möglichkeit, langfristige und sinnvolle Geschenke direkt über die App zu machen.

Die neue Geschenkfunktion von Trade Republic ermöglicht es Nutzern, Aktien und ETFs zu verschenken, die über die Jahre hinweg an Wert gewinnen können und somit einen Beitrag zum Vermögensaufbau leisten.

Die Geschenke können personalisiert an Familienangehörige und Freunde verschenkt werden, die entweder bereits Trade Republic Nutzer sind, oder erst mit dem Sparen anfangen.



Berlin, 02. Dezember 2024. Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit können Kunden mit der neuen Geschenkfunktion von Trade Republic Aktien und ETFs mit wenigen Klicks und direkt in der App an Familie und Freunde verschenken. Die Geschenke können personalisiert und sowohl an Bestandskunden als auch an potenzielle Neukunden gemacht werden. Ab sofort ermöglicht die Bank ihren Nutzern damit nicht mehr nur den eigenen Vermögensaufbau, sondern schafft auch eine Möglichkeit, andere durch Geschenke beim Sparen zu unterstützen. Im Dezember haben die Nutzer der neuen Funktion zudem die Chance, über ein Gewinnspiel bis zu 10.000 Euro zu gewinnen.

„Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit geprägt von Stress und der Suche nach Geschenken, die häufig nicht benötigt oder gewürdigt werden. Bei Trade Republic möchten wir die Menschen dazu inspirieren, eine neue Art von Geschenken zu machen, die über das Weihnachtsfest und den kurzfristigen Konsum hinaus wirken”, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Dabei kann ein Aktiengeschenk an Familie und Freunde der erste Schritt zum Sparen am Kapitalmarkt sein und sich über viele Jahre nachhaltig auf die Ersparnisse auswirken.”

Das neue Feature steht ab sofort allen Trade Republic Nutzern zur Verfügung und macht das Verschenken von Aktien und ETFs so einfach wie nie zuvor. In der App wählen Nutzer das gewünschte Wertpapier aus, legen den Betrag fest und geben anschließend den Empfänger an. Eine persönliche Nachricht rundet das Geschenk ab, das entweder digital versendet oder als ausgedruckter Gutschein unter den Weihnachtsbaum gelegt werden kann. Die Aktiengeschenke können auch im Voraus gekauft werden, sodass man sich schon heute um die Geschenke von morgen kümmern kann.

Die Einführung der neuen Funktion wird von der „Wealthman”-Kampagne begleitet – einem Pendant zum Weihnachtsmann - wobei der „Wealthman” seinen Fokus auf langfristige Geschenke legt. Mit dieser Kampagne setzt Trade Republic ein Zeichen, dass Schenken mehr sein kann als ein kurzlebiger Moment. Es ist eine Einladung, über Geschenke nachzudenken, die nicht nur kurzfristig Freude bereiten, sondern auch langfristigen Wert schaffen – ein Gedanke, der perfekt zur Weihnachtszeit passt.



Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:



Website I FAQ I Instagram I X I LinkedIn I TikTok





Für weitere Fragen, melden Sie sich bei uns:



Bettina Fries

presse@traderepublic.com

Über Trade Republic



Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und kostenlosen Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit Kunden in 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von vielen Milliarden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen und seit Januar 2024 die Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback Prämie. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesbank und BaFin überwacht. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers‘, Sequoia und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.