OTS: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG / Hauck Aufhäuser Lampe ...

Hauck Aufhäuser Lampe veröffentlich Kapitalmarkt-Ausblick 2025 Frankfurt (ots) - - "US-Politik stellt globale Spielregeln neu auf" - Schwerpunkte im Kapitalmarkt-Ausblick 2025 - Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert makroökonomische Erwartungen Die Spielregeln ändern sich, die Herausforderungen nehmen zu: Hauck Aufhäuser Lampe hat den Kapitalmarkt-Ausblick 2025 mit dem Titel "Spurwechsel" veröffentlicht. Chefvolkswirt Dr. Alexander Krüger formuliert darin die Erwartungen an das makroökonomische Umfeld und die Finanzmärkte für das kommende Jahr. Die Statements zu den wesentlichen Trends lauten: - "Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten setzt die globale Gemengelage ohne Richtungsänderung in eine neue Spur. Insbesondere die von ihm angekündigten Zollerhöhungen dürften die internationale Arbeitsteilung weiter stören. Der Weltwirtschaft trauen wir auch deshalb ein nur moderates Wachstum von 3,1 % zu." - "Wir behalten unseren pessimistischen Blick auf die deutsche Wirtschaft. Es besteht zwar die Hoffnung, dass (wirtschaftspolitische) Weichen von einer neuen Bundesregierung anders gestellt werden. Entsprechende Maßnahmen dürften aber frühestens ab Herbst 2025 beginnen zu wirken. Das Konjunkturblatt wird nur in einem mehrjährigen Prozess zu wenden sein." - "Inflationsseitig rechnen wir zunächst mit einer Phase der Quasi-Preisstabilität. Im Zuge der angekündigten US-Zollerhöhungen dürften Inflationsraten im Euroraum und in den USA zur Jahresmitte aber auf 2,5 % bzw. 3,0 % steigen und über den Jahreswechsel 2025/26 dort verharren." - "Führende Notenbanken erwarten wir vorerst im Leitzinssenkungsmodus. EZB und Fed dürften die Zinsen bis Mitte 2025 um weitere 100 bzw. 125 Basispunkte verringern. Wegen des voraussichtlichen Inflationsanstiegs ist anschließend eine abwartende Haltung angesagt. Die Fed wird den Leitzins im vierten Quartal wohl auf 4,00 % erhöhen." - "Für Aktienmärkte sind wir positiv gestimmt, unser DAX-Ziel für Ende 2025 beträgt 21.500 Punkte. Wir bevorzugen US-Aktien gegenüber ihren europäischen Pendants und sehen für Aktien ein höheres Potenzial als für Anleihen. Von der weltweit steigenden (Staats-)Verschuldung gehen beachtliche Finanzmarktrisiken aus."