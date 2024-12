Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Wahlkampf

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wahlkampf

Scholz hat seine Partei auf einen klassischen sozialdemokratischen Wahlkampf eingeschworen, der sich auch gegen die Person Friedrich Merz richtet. Dass dieser keine Regierungserfahrung hat, kommt nahezu in jedem zweiten Satz der SPD-Führung vor. Aber auch die Union macht vor allem Schlagzeilen mit einer Rückabwicklung von Ampel-Gesetzen. Merz bleibt inhaltlich noch sehr vage. Was die Union machen will zur Ankurbelung der Wirtschaft, woher das Geld für die Bezahlung von Sicherheitskräften kommt, wie die steigenden Kosten für die Verteidigung gestemmt werden, wie hoch das Bürgergeld künftig sein soll - all das ist noch unklar. Inhaltlich Zuspitzung in der Mitte ist gut. Nur auf Angst und Abwicklung zu setzen, nicht./yyzz/DP/mis