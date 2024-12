ROUNDUP 2: Libanesische Staatsagentur meldet israelische Luftangriffe

(Neu: Mit neuen Luftschlägen)

BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat trotz der Waffenruhe nach libanesischen Angaben erneut Ziele im Südlibanon bombardiert. Luftangriffe trafen die Stadt Talusah, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete. Dabei soll es auch Opfer gegeben haben, hieß es zunächst ohne Details. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Der israelische Armeesender berichtete, die Angriffe seien keine Reaktion auf den Beschuss der Golanhöhen durch die Hisbollah gewesen. Dabei waren nach Angaben der israelischen Armee zwei Geschosse in offenem Gelände eingeschlagen. Die Hisbollah hatte diesen Beschuss als "Warnung" an Israel bezeichnet.

Der israelische Armeesender berichtete, die israelische Reaktion auf diesen Beschuss werde später erfolgen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte eine "harte Reaktion" auf die "Verletzung der Waffenruhe" durch die Hisbollah angekündigt.

Libanesische Medien berichteten daraufhin von neuen Luftschlägen im Süden des Landes. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Bewohner der Hauptstadt Beirut hörten tief fliegende israelische Drohnen am Himmel.

Israel und die Hisbollah haben sich seit Inkrafttreten der Waffenruhe am Mittwoch vergangener Woche schon wiederholt gegenseitig Verstöße vorgeworfen. Die israelische Armee griff trotz der Waffenruhe wiederholt Ziele aus der Luft und am Boden im Libanon an. Israel sprach von Reaktionen auf Verstöße der proiranischen Miliz./arb/DP/mis