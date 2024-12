WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Dezember 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 13. Dezember 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Investor Day 2024 20:00 USA: AT&T, Analyst & Investor Day 22:05 USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 HUN: BIP Q3/24 (endgültig) 08:45 FRA: Haushaltssaldo 10/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/24 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Diskussionsveranstaltung GKV-Spitzenverband «Kassen leer, System in Gefahr - Ist das Vertrauen der Versicherten in GKV und SPV gefährdet?», Berlin BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 GBR: Rio Tinto, Investor Seminar 11:30 DNK: Tryg, Capital Markets Day 13:30 CHE: Barry Callebaut, Hauptversammlung 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Foot Locker, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 01:30 JPN: Jibun PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/24 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 11/24 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreie 10/24 14:14 USA: ADP Beschäftigung 11/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/24 16:00 USA: ISM Services 11/24 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 10/24 (endgültig) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:00 CHN/DEU: Deutsche Handelskammer in China stellt Geschäftsklimaumfrage vor ++ 8.00 Uhr Pressekonferenz 11:00 DEU: Jahres-PK Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller VDIK mit VDIK-Präsident André Schmidt und designierter Nachfolgerin Imelda Labbé DEU: Bundestag + 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 19:00 DEU: Willy-Brandt-Lecture zu «Welt im Umbruch: Wie kann eine Sozialdemokratische Außenpolitik im 21. Jahrhundert aussehen?» u.a. mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung 10:00 CHE: Julius Bär, Pressegespräch zu Ausblick auf Finanzmärkte 2025 14:00 FRA: Safran, Capital Markets Day 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fuchs, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 11/24 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/24 (vorläufig) 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/24 09:00 ESP: Industrieproduktion 10/24 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/24 11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q3/24 14:30 USA: Handelsbilanz 10/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Medienveranstaltung Merck zum Thema «Künstliche Intelligenz bei Merck», Darmstadt 10:00 DEU: Online-Pk BKK Dachverband zu BKK Gesundheitsreport 2024 «Spurwechsel Prävention», Berlin 11:00 DEU: Online-Pk Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IWK): «Der Markt für Schönheits- und Haushaltspflegemittel im Jahr 2024», Frankfurt/M. 11:00 DEU: Hybrid-Jahres-Pk Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zu «Lebensmittelsicherheit in Deutschland», Berlin 11:30 DEU: BGH verhandelt zu Haftung von Verbraucherschutzministerium für Warnung vor Wurstverzehr, Karlsruhe BEL: Treffen der EU-Verkehrsminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung 12:00 GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/24 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/24 08:00 DEU: Handelsbilanz 10/24 08:00 NOR: Industrieproduktion 10/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 10/24 08:45 FRA: Leistungs- und Handelsbilanz 10/24 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 11/24 11:00 EUR: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/24 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/24 (endgültig) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/24 11:00 GRC: BIP Q3/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/24 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/24 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Jahrestagung der Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien, u. a. zum Thema Wasserstoff, Leipzig 13:30 DEU: Tagung des PUA «Cum-Ex» mit der Befragung mehrerer Zeugen + 13.30 Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler BEL: Treffen der EU-Telekommunikationsminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 15:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 16:00 CHE: Novartis, Impact & Sustainability investor event 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 00:50 JPN: Leistungsbilanz 10/24 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/24 02:30 CHN: Verbraucherpreise 11/24 08:30 CHE: BFS: Konjunkturentwicklung Q3/24 09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 11/24 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 12/24 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Veranstaltung zu den neue Perspektiven für IFRS in Deutschland, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 DEU: Lufthansa, Capital Markets Day Lufthansa Technik 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung 18:30 DEU: Adidas, SdK Investor Aktien Forum 18:30 DEU: Metro AG, Jahreszahlen DEU: Allianz, Capital Markets Day USA: Southwest Airlines, außerordentliche Hauptversammlung USA: Goldman Sachs 2024 U.S. Financial Services Conference TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Geldmenge M2/M3 11/24 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/24 14:30 USA: Lohnstückkosten Q3/24 (detailliert) 14:30 USA: Produktivität Q3/24 (detailliert) über Nacht CHN: Handelsbilanz 11/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ARE: Dubai International Motor Show, Dubai EUR: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen 09:00 DEU: Talanx, Capital Markets Day 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen DEU: Fuchs, SdK Investor Aktien Forum TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/24 14:30 USA: Stundenlöhne 11/24 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk zu Geschäftsjahr 2023/2024 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen 14:00 CHE: Lonza, Investor Update 14:30 FRA: SCOR, Investor Day 15:00 USA: Under Armour, Investor Day 22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen 22:00 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen DEU: Siemens, Capital Markets Day DEU: Grenke, DSW Investor Forum DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Bauproduktion 10/24 08:00 GBR: BIP 10/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/24 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/24 14:45 EUR: EZB, Pressekonferenz zur Zinsentscheidung SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Jahres-Pk Verband der Chemischen Industrie (VCI), Frankfurt/M. CHE: Swiss Re, Management Dialogue 2024 eventuell mit 2025er-Zielen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Tankan-Bericht Q4/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 08:00 SPA: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert) 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/24 14:30 USA: Ex- und Importpreise 11/24 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 07:00 DEU: Schott Pharma, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bertrandt, Bilanz-Pk zu Geschäftsjahr 2023/2024 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 13:00 USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen 14:00 CHE: Lonza, Investor Update 14:30 FRA: SCOR, Investor Day 15:00 USA: Under Armour, Investor Day 22:00 USA: Broadcom, Q4-Zahlen 22:00 USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen DEU: Siemens, Capital Markets Day DEU: Grenke, DSW Investor Forum DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Bauproduktion 10/24 08:00 GBR: BIP 10/24 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/24 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/24 14:45 EUR: EZB, Pressekonferenz zur Zinsentscheidung SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Fahrplanwechsel bei der Bahn mit neuer Direktverbindung zwischen Berlin und Paris TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/24 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/24 03:00 CHN: Sachinvestitionen bis 11/24 09:15 FRA: HCOB PMI Dienste 12/24 09:15 FRA: HCOB PMI Industrie 12/24 09:30 DEU: HCOB PMI Dienste 12/24 09:30 DEU: HCOB PMI Industrie 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 12/24 10:00 EUR: HCOB PMI Industrie 12/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Industrie 12/24 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 12/24 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/24 14:30 USA: Empire State Manufactoring Index 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Industrie 12/24 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 12/24 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der EU-Ministerinnen und -minister für Energie, Brüssel EUR: EU-Außenministertreffen, Brüssel EUR: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi