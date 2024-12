Deutsche Anleihen: Leichte Verluste nach Vortagsgewinnen - Frankreich im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach deutlichen Vortagsgewinnen ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 135,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,06 Prozent.

Die Regierungskrise in Frankreich hatte am Montag die Renditen von deutschen Anleihen gedrückt und die Renditen von französischen Anleihen deutlich nach oben getrieben. Am Dienstag gaben die Renditen von französischen Staatsanleihen ein wenig nach. Der neuen französischen Regierung von Michel Barnier droht bereits wieder das Aus. Weil der Streit um Barniers geplanten Sparhaushalt eskalierte, wollen die Abgeordneten der Nationalversammlung über einen Misstrauensantrag abstimmen. Die Abstimmung soll am Mittwoch erfolgen.

"Dass dieser Schritt erfolgt, obwohl Barnier in letzter Minute Zugeständnisse an den Rassemblement National gemacht hat, zeigt, dass die Aussichten für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung weiterhin verhalten bleiben und bestätigt, dass Fiskalrisiken mittelfristig bestehen bleiben", schreiben Anleiheexperten der Commerzbank. Zumal dürfte die Wirtschaftslage kaum für Entlastung sorgen.

Weder in der Eurozone noch in den USA wurden am Dienstag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/mis