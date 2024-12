OTS: Deutsche GigaNetz GmbH / Deutsche GigaNetz bekräftigt Ambitionen und ...

Deutsche GigaNetz bekräftigt Ambitionen und sammelt weiteres Eigenkapital im dreistelligen Millionenbereich bei Investoren ein Deutschland (ots) - Die Deutsche GigaNetz, ein führender Glasfaseranbieter in Deutschland, hat erfolgreich weiteres Kapital in dreistelliger Millionenhöhe von den bestehenden Eigenkapitalgebern IRCP (Sun Life) und DWS (Deutsche Bank), die verschiedene Infrastrukturfonds verwalten, eingeworben. Diese Investition ist Teil des initialen Plans, mehr als eine Million Haushalte mit einem echten Glasfaseranschluss zu versorgen, und verbunden mit der Ambition, auch über dieses Ziel hinaus einer der führenden Marktteilnehmer in Deutschland zu sein. Erst Ende des vergangenen Jahres hat das Unternehmen seine zweite Investitionsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen und Investitionskredite in dreistelliger Millionenhöhe von bestehenden und neuen Kapitalgebern gesichert. Derzeit befindet sich die Deutsche GigaNetz in Gesprächen mit der Europäischen Investmentbank (EIB), um des Weiteren Zugang zu einer zusätzlichen Investitionsfinanzierung für den Ausbau von Glasfasernetzen in suburbanen und ländlichen Gebieten zu erhalten. Der Markt für eine digitale Infrastruktur in Deutschland ist weiterhin äußerst attraktiv und bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial. Nur 4,2 Millionen der 43 Millionen Haushalte sind derzeit an ein Glasfasernetz angeschlossen, und der deutsche Glasfasermarkt bleibt der am schnellsten wachsende Markt in Europa. Die Deutsche GigaNetz ist bundesweit in über 200 Kommunen in 12 Bundesländern aktiv und verzeichnet steigende Rekordzahlen an aktivierten Kunden. Das zusätzliche Kapital wird das Ziel der Deutschen GigaNetz unterstützen, ein hochwertiges, zukunftssicheres Glasfasernetz in großen Clustern in diesen Regionen aufzubauen. Das Unternehmen hat zudem beschlossen, das Kapital für die weitere Expansion zu verwenden, um neue 100%ige Glasfaseranschlüsse (FttH) zu errichten, bestehende Cluster zu vervollständigen, den Bau zu optimieren und die Leistung in Gemeinden und Städten für Endkunden zu maximieren. Mit den Hauptinvestoren DWS Group, die zur Deutschen Bank gehört, und InfraRed Capital Partners, einer Tochter des kanadischen Finanzdienstleisters Sun Life, hat die Deutsche GigaNetz starke Partner, die das Wachstumspotenzial auf dem deutschen Glasfasermarkt weiter nutzen wollen. Die Deutsche GigaNetz wird des Weiteren durch das breite Fundament eines fremdkapitalgebenden Bankkonsortiums bestehend aus ABN-AMRO, Edmond de Rothschild, ING, KfW, KfW IPEX, LBBW, NordLB, Kommunalkredit Austria, SEB, SMBC und NatWest finanziert. Die Kapitalgeber sind überzeugt von der Notwendigkeit und Realisierung einer nachhaltigen Glasfaser-Infrastruktur für leistungsfähige Internetanschlüsse, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft heute und in Zukunft zu unterstützen. "Wir sind außerordentlich stolz darauf, unsere Investoren sowie ein breites, internationales Bankenkonsortium an unserer Seite zu haben", sagt Mirko Jerrentrup, CFO der Deutschen GigaNetz. "Ihre Marktkenntnis und ihre bereitgestellten Mittel ermöglichen es unserem Unternehmen, weiter zu wachsen und die Digitalisierung durch Glasfasernetze mit hoher Schlagkraft voranzutreiben sowie einen großen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen." "Dank des hervorragenden Beitrags aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Industriepartner macht das Unternehmen exzellente Entwicklungen und entspricht vollauf den Erwartungen der Investoren. Wir bleiben in einem schwierigen Markt auf Kurs. Deshalb haben unsere Investoren ihr Engagement und ihr Vertrauen in die Deutsche GigaNetz weiter ausgebaut", kommentiert Jan Georg Budden, CEO der Deutschen GigaNetz." Pressekontakt: Carmen Fesenbeck Head of Communications Mobil: +49 171 35 12 614 E-Mail: presseteam@deutsche-giganetz.de Deutsche GigaNetz GmbH | Willy-Brandt-Straße 61 - 65 | 20457 Hamburg www.deutsche-giganetz.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153621/5922687 OTS: Deutsche GigaNetz GmbH