Pressestimme: 'Volksstimme' zu Scholz-Besuch in der Ukraine

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Scholz-Besuch in der Ukraine:

"Wo immer Olaf Scholz derzeit seinen Fuß hinsetzt, macht er das Gelände zur Wahlkampfarena. Das kann ein Potsdamer Vereinslokal genauso sein wie ein Sanatorium in Kiew. Sein Vorweihnachtsbesuch in der Ukraine mit reichlich Rüstungsgütern im Gepäck ist nicht nur ein Zeichen an Freund und Feind für die treue Unterstützung der Ukraine. Wenn die Taurus-Raketen trotzdem zu Hause bleiben, demonstriert der Kanzler dem Wahlvolk zugleich, dass Besonnenheit für ihn an erster Stelle steht. Deutschland darf nicht in den Krieg hineingezogen werden, das ist unabdingbare Prämisse. Heftig wird über Szenarien für ein Ende des russischen Aggressionskrieges debattiert. Der frühere Nato-Chef Jens Stoltenberg kann sich einen Waffenstillstand an der gegenwärtigen Frontlinie vorstellen. In den USA heißt es aus dem Trump-Umfeld, gegen Sicherheitsgarantien eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auszusetzen. Das deckt sich mit dem Kurs von Scholz."