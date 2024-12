Bayerischer Bauernpräsident kündigt Widerstand gegen 'Mercosur'-Abkommen an

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der bayerische Bauernpräsident Günther Felßner hat Widerstand gegen das zwischen der EU und südamerikanischen Staaten geplante Freihandelsabkommen angekündigt. Angesichts der harten EU-Vorgaben für heimische Produzenten gefährde der Mercosur-Vertrag die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bauern. "Wer den Landwirten in der EU so viel abverlangt, muss die gleichen Anforderungen auch an Importe stellen", sagte Fleßner der "Augsburger Allgemeinen". Es müsse "Schluss sein mit der Doppelmoral in der EU".

Die bisherigen Ergebnisse der Verhandlungen stellten keine gleichen Wettbewerbsbedingungen für die Landwirtschaft sicher. "Die Prozessqualität klafft himmelweit auseinander - insbesondere bei Umwelt-, Klima- und Tierschutz", sagte Felßner.

Der bayerische Bauernpräsident kandidiert für die CSU für den Bundestag und soll bei einem Wahlsieg der Union möglichst das Landwirtschaftsministerium übernehmen. CSU-Chef Markus Söder sagte, Felßner sei seitens der CSU als Minister "gesetzt"./rol/DP/zb