Branchenveteran Simon Hunt wird neuer Chef bei Campari

MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der Verwaltungsrat habe den ehemaligen Pernod-Ricard-Manager Simon Hunt für den Posten ausgewählt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mailand mit. Hunt verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Spirituosenindustrie auf internationalen Märkten, insbesondere in den USA. Nach der für den 15. Januar einberufenen Generalversammlung soll Hunt die Nachfolge der Interim-Unternehmenschefs Paolo Marchesini und Fabio Di Fede beginnen.

Die Ernennung beendet eine monatelange Ungewissheit, nachdem der frühere Unternehmenschef Matteo Fantacchiotti nach nur wenigen Monaten im Amt den Spirituosenhersteller im September verlassen hatte. Campari kämpfte zuletzt mit einem allgemeinen Branchenabschwung und veränderten Gewohnheiten der Verbraucher./mne/tav/jha/