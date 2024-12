Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,04 Prozent auf 135,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,06 Prozent.

Am Nachmittag steht in Frankreich die Vertrauensabstimmung in der Nationalversammlung über die Regierung von Premierminister von Michel Barnier an. Die Abstimmung wird aus Sicht der Dekabank voraussichtlich die Regierung Barnier zu Fall bringen. Doch das Ereignis habe aus Marktsicht seinen Schrecken verloren. Es sei jedoch offen, ob dies so bleibe, falls es keine Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung gebe.

Im Tagesverlauf könnte noch die Anhörung von EZB-Präsidentin Christin Lagarde vor dem EU-Parlament für einen Impuls sorgen. Am Nachmittag steht zudem in den USA der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor auf dem Programm. Die politischen Turbulenzen in Südkorea haben die europäischen Anleihemärkte unterdessen nicht nachhaltig bewegt./jsl/jkr/jha/