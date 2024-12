EQS-Adhoc: Energiekontor AG: Energiekontor passt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 an

EQS-Ad-hoc: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Energiekontor passt Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2024 an

Bremen, 4. Dezember 2024 – In Anbetracht der Erwartungen für den verbleibenden Jahresverlauf und infolge zusätzlicher Sondereffekte reduziert der Vorstand der Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, die prognostizierte Zielbandbreite des Konzernergebnisses vor Steuern (EBT) für das Geschäftsjahr 2024.

Die bisherige Ergebnisprognose sah ein Konzern-EBT in einer Bandbreite von 30 bis 70 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2024 vor. Aufgrund von Verzögerungen in den aktuellen Verkaufsprozessen können jedoch mehrere derzeit noch laufende Vertriebstransaktionen in Deutschland und Großbritannien aus heutiger Sicht nicht mehr wie geplant bis Jahresende 2024 ergebniswirksam zum Abschluss gebracht werden. Vor diesem Hintergrund reduziert sich die Ergebniserwartung der Energiekontor AG für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich auf ein Konzern-EBT in der Bandbreite von ca. 23 bis 27 Mio. Euro.

Die Vertriebsverzögerungen resultieren in erster Linie aus Projektverzögerungen und Lieferkettenproblemen, die eine Verlängerung der Due-Diligence-Prozesse nach sich gezogen haben. Dies führt dazu, dass mehrere der derzeit laufenden Transaktionen aller Voraussicht nach erst im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden können, was eine ergebniswirksame Margen-Verschiebung von ca. 40 bis 45 Mio. Euro vom Geschäftsjahr 2024 ins Geschäftsjahr 2025 zur Folge haben wird.

Der größte Margen-Anteil entfällt dabei auf ein Windparkprojekt in Schottland (rund 47 Megawatt), bei dem die Due Diligence und die Verhandlung der Transaktionsverträge mit einem in der Europäischen Union („EU“) ansässigen Investor bereits weit fortgeschritten sind. Dennoch wird sich der Abschluss der Transaktion ins Geschäftsjahr 2025 verschieben, da der Käufer eine EU-Genehmigung für die Transaktion benötigt und diese seitens der EU nicht mehr bis Jahresende erteilt werden kann.

Die Zusammensetzung des Konzern-EBT entspricht der Darstellung auf Seite 43 des Geschäftsberichts 2023 der Energiekontor AG. Dieser ist auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar. Die Veröffentlichung der geprüften Geschäftszahlen zum Geschäftsjahr 2024 ist für den 28. März 2025 geplant.

