Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Lindners Schwärmerei für Milei

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Lindners Schwärmerei für Milei:

"Milei ist kein Liberaler, jedenfalls nicht im deutschen Verständnis, sondern ein radikaler Libertärer, ein Staatsverächter. So weit ist die FDP nicht, wird sie, wenn sie gut beraten ist, auch nicht kommen. Weil damit in Deutschland kein politischer Blumentopf zu gewinnen ist. Und weil Disruption in Staat und Gesellschaft auch verbrannte Erde hinterlassen kann."/yyzz/DP/ngu