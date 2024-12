Südkorea: Verteidigungsminister bietet Rücktritt an

SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Verteidigungsminister Kim Yong Hyun hat nach Medienberichten seinen Rücktritt angeboten. Kim gilt als Befürworter der inzwischen zurückgenommenen Entscheidung von Präsident Yoon Suk Yeol, das Kriegsrecht auszurufen. Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap bat der Verteidigungsminister auch öffentlich um Entschuldigung, Aufruhr verursacht zu haben.

Präsident Yoon Suk Yeol hatte Dienstagnacht überraschend das Kriegsrecht verhängt und Stunden später nach massivem politischem Widerstand wieder aufgehoben.

Mittlerweile hat die Opposition einen Antrag für ein Amtsenthebungsverfahren unterzeichnet. Der Antrag soll am Donnerstag in der Nationalversammlung eingebracht werden und entweder am Freitag oder Samstag zur Abstimmung kommen. Die größte Oppositionspartei hatte zuvor dem konservativen Staatsoberhaupt Verfassungsbruch vorgeworfen und zum sofortigen Amtsverzicht aufgerufen./fk/DP/ngu