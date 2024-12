Aktien New York Schluss: Anleger treten auf die Bremse nach Rekordlauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Rekordrally haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,55 Prozent auf 44.765,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank nach einer weiteren Bestmarke letztlich um 0,19 Prozent auf 6.075,11 Zähler. Der Nasdaq 100 schaffte ebenfalls ein weiteres Rekordhoch, fiel am Ende aber um 0,31 Prozent auf 21.425,22 Punkte.

Die Anleger hätten sich vor dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag mit Engagements zurückgehalten, hieß es. Der Bericht ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed. Die nächste Zinsentscheidung steht am 18. Dezember auf dem Programm. Nachdem die Währungshüter im September die Zinswende nach der großen Inflationswelle mit einer deutlichen Senkung um 0,50 Prozentpunkte eingeläutet hatten, wird am Markt nun ein kleinerer Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte erwartet./edh/mis