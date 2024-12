US-Anleihen: Kursverluste - Powell vorsichtig mit Blick auf Zinssenkungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,20 Prozent.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hatte sich zurückhaltend mit Blick auf weitere Zinssenkungen in den USA gezeigt. "Wir können es uns leisten, etwas vorsichtiger zu sein", sagte Powell am Mittwochabend in einer Rede in New York. Er verwies auf eine weiter robuste US-Wirtschaft und stellte zudem klar, dass er ein gutes Arbeitsverhältnis zur künftigen Administration des designierten Präsidenten Donald Trump erwartet.

Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die Anleihen kaum bewegt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind stärker gestiegen als erwartet. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an. Dieser könnte Hinweise auf künftige Zinssenkungen gegeben./jsl/mis