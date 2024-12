Aktien Frankfurt Eröffnung: Anleger warten auf US-Jobbericht - Prächtige Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd tut sich der Dax am Freitag etwas schwerer. Ein hauchdünnes Minus nach einem Wochenplus von bislang 3,7 Prozent zeigt aber, dass es noch keine Spur von Ermüdungserscheinungen gibt. Im frühen Handel gab der Leitindex um 0,04 Prozent auf 20.351,09 Punkte nach. Für den MDax dagegen ging es um 0,23 Prozent auf 27.194,76 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 sank leicht um 0,1 Prozent.

Der Dax hat sein Jahresplus in der Jahresendrally auf mehr als 21 Prozent gesteigert. Sechs Gewinntage in Folge standen für ihn zuletzt zu Buche - mit einem Anstieg um deutlich mehr als 1000 Punkte. Für eine Bestmarke gilt es nun, die am Vortag erreichten 20.373 Zähler zu überschreiten. Zur Stimmungsprobe dürften am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten in den USA werden. Vor diesen hatten sich Anleger am Vorabend auch schon in New York zurückgehalten./tih/jha/