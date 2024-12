APA ots news: Sicher bezahlen in der digitalen Welt

Neues Informationsportal als zentrale Anlaufstelle für mehr Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr ist online Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die Finanzmarktaufsicht FMA und oenpay - Financial Innovation HUB haben gemeinsam mit Interessenvertretungen und Banken das neue Informationsportal "Sicher Bezahlen" geschaffen. Auf der neuen Website unter https://www.sicher- bezahlen.at/ erhalten alle Menschen in Österreich wertvolle Unterstützung für die Abwehr von Zahlungsbetrug in der digitalen Welt. OeNB-Gouverneur Robert Holzmann skizziert anlässlich der heutigen Pressekonferenz zum Auftakt für das neue Informationsportal "Sicher Bezahlen" die aktuelle Gefahrenlage: "Cyberkriminalität ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und betrifft alle Bevölkerungsgruppen. Die fortschreitende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs macht die Finanzdienstleistungsbranche als Ziel für Cyberangreifer besonders interessant. Neue Technologien ermöglichen es Tätern und Täterinnen, immer undurchsichtigere Tricks und Betrugsmaschen umzusetzen." Zwtl.: Prävention im Vordergrund Angesichts der wachsenden Bedrohungen und der Komplexität des Internetbetrugs liegt im Kampf gegen diese Gefahren der Schwerpunkt der Schutzmaßnahmen vor allem auf Prävention durch Information und Aufklärung. Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung, unterstreicht das Engagement der Notenbank: "Der OeNB ist es wichtig, die Sicherheit im digitalen Zahlungsverkehr zu verstärken. Dazu ist eine übergreifende institutionelle Zusammenarbeit notwendig. Wir freuen uns, dass bereits zum Start der Initiative viele Institutionen und Banken mit an Bord sind. Ich persönlich freue mich, dass Themen wie Jugendschutz sowie sicheres Produktdesign in den Mittelpunkt der Aufklärungs- und Informationskampagne gesetzt wurden." Bernhard Krick, Geschäftsführer der oenpay, einer OeNB- Beteiligungsgesellschaft für innovative Zahlungsverkehrslösungen, ergänzt: "Da zur Betrugsbekämpfung und -prävention oft neue, innovative Wege notwendig sind, ist der von der OeNB gegründete Innovation Hub - oenpay - mit von der Partie und wird federführend bei der Einbindung von Marktteilnehmer:innen und FinTechs in die Initiative sein." Aleksandar Prvulovi, Geschäftsführer der Österreichischen Jugendinfos, die junge Menschen zu allen jugendrelevanten Themen informieren, betont: "Viele junge Erwachsene wünschen sich heute, dass sie in der Schule mehr Finanzbildung gelernt hätten. Das stellen wir auch in Gesprächen, Workshops und in Umfragen mit Jugendlichen immer wieder fest. Daher begrüßen wir alle Initiativen, die darauf abzielen, die Finanzkompetenz von jungen Menschen zu stärken." Fiona Springer , Leiterin der FMA-Verbraucherkommunikation: "Für die österreichische Finanzmarktaufsicht ist der kollektive Verbraucherschutz Auftrag und Anliegen. Dazu gehört auch wesentlich die Prävention von Anlagebetrug und von Betrug im Zahlungsverkehr. Dazu trägt auch die Initiative Sicher Bezahlen bei. Auf Basis einer aktuellen FMA-Marktanalyse zu Präventionsmechanismen der Banken und Zahlungsdienstleister wird die FMA einen verstärkten Aufsichtsfokus auf das Thema Betrug im Zahlungsverkehr legen." Zwtl.: Seit heute online: das Informationsportal "Sicher Bezahlen" Auf der Website https://www.sicher-bezahlen.at/ stehen ab sofort alle Informationen rund um das Thema "Sicherer Umgang mit Zahlungsmitteln" aus einer Hand zur Verfügung. Als One-Stop-Shop dient das Portal allen Bürger:innen als vertrauenswürdige, breite und kostenlose Informationsquelle rund um sicheres Bezahlen. Zusätzlich werden aktuelle Betrugsmaschen beschrieben und hilfreiche Adressen bei einem tatsächlichen Betrugsfall aufgelistet. Neben Veranstaltungshinweisen wird auch leicht zugängliches Basiswissen und das Einmaleins des sicheren Bezahlens nach Bezahlart angeboten. Die Initiative "Sicher bezahlen" soll ein Netzwerk des Wissensaustauschs und der Zusammenarbeit schaffen, das über die traditionellen Grenzen von Organisationen und Branchen hinausgeht. Gouverneur Holzmann fasst den Stellenwert dieser Initiative für die OeNB so zusammen: "Als zentrale Institution im österreichischen Finanzsystem sehen wir es als unsere Verantwortung, die finanzielle Bildung der Bevölkerung zu fördern. Ein fundiertes Wissen über Zahlungsinstrumente und deren sichere Nutzung ist wichtig, um finanzielle Verluste und Betrugsfälle zu vermeiden. Durch die Initiative Sicher Bezahlen möchten wir einen Beitrag dazu leisten, das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten in moderne Zahlungssysteme zu stärken." Rückfragehinweis: Oesterreichische Nationalbank Mag.a Maria-Elisabeth Faulmann, MiM Telefon: (+43-1) 404 20-6900 E-Mail: maria-elisabeth.faulmann@oenb.at Website: https://www.oenb.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0047 2024-12-06/10:07