Bereket Döner hat sich mit akademischer Forschung in die Debatte um den „türkischen Döner“ beteiligt

Die deutsche Schauspielerin Wilma Elles und der stellvertretende Vorsitzende des Vorstands von Bereket Döner, Mevlüt Ceyhun Tekdemir



Deutschland hat gegen den Antrag der Türkei bei der Europäischen Kommission auf Anerkennung des Döner Kebab in der Europäischen Union (EU) Einspruch erhoben. Bereket Döner setzt sich mit einer akademischen Studie für das kulturelle Erbe der Türkiye ein und verteidigt die Anerkennung des Döner als traditionelles Produkt in der EU.

ISTANBUL — Bereket Döner, ein führender Name in der türkischen Küche, hat eine mutige Position eingenommen, um den Antrag der Türkiye auf Anerkennung des Döner Kebab als traditionelles Produkt innerhalb der Europäischen Union zu verteidigen. Auf einer Pressekonferenz in Istanbul, die am 5. Dezember stattfand, präsentierte das Unternehmen eine akademische Studie mit historischen Beweisen, um Deutschlands Einwände gegen den Antrag zu entkräften und das kulturelle sowie kulinarische Erbe des Döner zu betonen.

„Unsere Forschung zeigt, dass der Döner tief in der türkischen Geschichte und Kultur verwurzelt ist“, sagte Mevlüt Ceyhun Tekdemir, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands von Bereket Döner. „Von Takiyeddin Efendis mechanischen Zeichnungen aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu Erkenntnissen von Evliya Çelebi hinterlässt unser Beweis keinen Zweifel an den Ursprüngen des Döner. Wir vertrauen darauf, dass die Europäische Kommission dieses Erbe angemessen anerkennt.“

Die Studie mit dem Titel „Die weltberühmte Delikatesse der Türkiye: Döner“ umfasst historische Artefakte, Gravuren und Dokumente, die die Wurzeln des Gerichts bis zur klassischen Osmanischen Periode zurückverfolgen. Sie zeigt den Döner nicht nur als kulinarisches Symbol, sondern auch als kulturellen Verbindungsglied, das türkische und europäische Gemeinschaften durch eine gemeinsame Wertschätzung seiner Aromen vereint.

Essen sollte eine Kraft für Einheit sein und Brücken zwischen Kulturen bauen

„Döner steht nicht für Trennung; es geht um Einheit“, fügte Tekdemir hinzu. „Es ist eine kulinarische Tradition, die Menschen zusammenbringt und Kulturen sowie Geschmäcker auf einzigartige Weise verbindet.“

Bereket Döner kündigte außerdem Pläne an, seine Marke Döner Point in ganz Europa auszubauen, beginnend mit Deutschland. Durch die Eröffnung neuer Standorte in großen Städten möchte das Unternehmen mehr Europäer mit dem authentischen Geschmack des türkischen Döners vertraut machen und gleichzeitig seine globale Präsenz festigen.

„Wir freuen uns darauf, den wahren Geschmack des türkischen Döners nach Europa zu bringen“, sagte Tekdemir. „Unsere Expansionsstrategie spiegelt unser Engagement wider, dieses kulturelle Erbe zu bewahren und mit der Welt zu teilen.“

Die Initiativen von Bereket Döner zielen darauf ab, das Erbe des türkischen Döners zu bewahren und ein besseres Verständnis für seine kulturelle und kulinarische Bedeutung zu fördern.

